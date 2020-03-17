Необходимость бесперебойного обслуживания, а также требования к безопасности пациентов вызвали реогранизацию работы больниц

Поскольку больницы должны отвечать за здоровье всех своих пациентов, поэтому применяются дополнительные ограничения.

Так, на основании распоряжения министра социальных дел о повышении уровня готовности, Восточно-таллиннская центральная больница, Западно-таллиннская центральная больница и Таллиннская детская больница временно прекратили оказание планового стационарного лечения. Отложен прием в больницы на плановое лечение, также отложены плановые хирургические операции и диагностические исследования.

Больницы связываются с пациентами, чтобы договориться об организации дальнейших действий. Окончательное решение о лечении пациента принимает лечащий врач, исходя из состояния здоровья больного.

Реорганизованы и плановые визиты к врачам-специалистам, по мере возможности предпочтение отдается удаленным консультациям по телефону или посредством иных дигитальных каналов. С зарегистрированными на прием пациентами больницы связываются сами. Экстренная работа ведется во всех больницах в обычном режиме. Все принятые больницами меры – временные и основываются на общереспубликанском распоряжении для всех медицинских учреждений страны.

Для обеспечения безопасности пациентов и врачей, в больницах по-прежнему запрещены посещения. Цель запрета – обезопасить находящихся там людей, как пациентов, так и персонал. В нынешней чрезвычайной ситуации крайне важно защитить и наиболее уязвимых, поэтому больницы приняли сложное решение ограничить участие мужей на родах, а также их присутствие в больнице в послеродовой период.