Необходимо противостоять радикализму: Ратас съездил во Францию и поговорил с Макроном

В среду, 28 октября, премьер-министр Юри Ратас встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном (подробнее здесь). Еще недавно по всей стране прошли акции протеста из-за того, что выходец из Чечни обезглавил учителя истории. Также в Ницце террорист утром 29 октября напал с ножом на посетителей базилики Нотр-Дам. В результате нападения погибли три человека. Сейчас в стране объявлен высший уровень террористической угрозы.

RusDelfi спросил у Юри Ратаса, говорили ли они с коллегой про нынешнюю ситуацию и как премьер оценивает происходяшее. "Премьер-министр Юри Ратас и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали интересующую вас тему", — ответила Евгения Вяря, советник правительства по СМИ. По ее словам, премьер-министр Юри Ратас выразил солидарность с Францией и подчеркнул важность сохранения демократических европейских ценностей.

"Это он сказал и в заявлении для прессы по итогам встречи, — продолжила советник. — Ратас отметил, что свобода слова является очень важной частью демократической системы ценностей. Также в своем заявлении премьер-министр подчеркнул необходимость противостоять радикализму. Премьер-министр выразил глубокие соболезнования в связи с жестоким убийством французского учителя Самюэля Пати.

Кроме того, на пресс-конференции правительства в четверг премьер-министр Ратас сказал в связи с нападением с ножом, произошедшим в Ницце, что атаки на Францию являются нападением на весь европейский уклад жизни. Премьер-министр осудил нападение и выразил соболезнования близким погибших".

Как известно, во Франции сейчас крайне неспокойная ситуация. 16 октября мусульманин отрезал голову учителю истории Самюэлю Пати за то, что тот рассказывал на уроке про карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции назвал произошедшее терактом и призвал бороться с исламистами.

Представители исламского мира жестко ответили на его высказывания. Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал Макрона террористом номер один в мире. Подключился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он считает, что Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, когда 10 дней назад сказал, что Самюэля Пати убили из-за того, что тот ”учил студентов свободе слова, свободе верить или не верить”. Также Кадырова не устроил законопроект о борьбе с исламистским сепаратизмом, подготовленный во Франции в начале октября.