Немного легче! 2 мая откроются музеи под открытым небом и разрешат проводить спортивные мероприятия на свежем воздухе

Проведение спортивных мероприятий возможно при условии, что участником в группе не более 10 человек и соблюдается 2+2 (можно передвигаться только в одиночку или вдвоем, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров). Организатор мероприятия должен обеспечить наличие дезинфицирующих средств.
При организации мероприятия необходимо также придерживаться дистанции между участниками и рассеять членов группы, также при комплектации групп необходимо считаться с возрастом участников и дезинфицировать спортивный инвентарь.
Разрешено также посещение экспонатов музеев под открытым небом и уличных экспозиций, если посетителей в группе не более 10 человек и они придерживаются правила 2+2, а организатор обеспечивает наличие дезинфицирующих средств. Внутрь экспонатов заходить нельзя, например, запрещено посещать хуторские постройки на территории музеев под открытым небом.
В случае несоблюдения мер, введенных в рамках чрезвычайного положения, надлежащим образом, в отношении нарушителя применяются средства административного принуждения. Размер штрафа составляет 2000 евро.
Владельцы средств массовой информации обязаны опубликовать распоряжение руководителя чрезвычайного положения незамедлительно, в неизменном виде и бесплатно. По этому поводу будет выслано официальное уведомление.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
В Кремле заявили, что все население получит поддержку
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
Итальянские врачи развенчали самый популярный миф о коронавирусе
В Эстонии заявили, что не примут военных врачей из России