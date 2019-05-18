18.05.2019, 12:30
Немецкий парламентарий: центристов надо бы выкинуть из ALDE
Немецкий парламентарий Александер Граф Ламбсдорфф из рядов свободных демократов сказал, что лично он пожелал бы изгнать центристов из фракции ALDE в Европарламенте.
Немецкий парламентарий Александер Граф Ламбсдорфф из рядов свободных демократов сказал, что лично он пожелал бы изгнать центристов из фракции ALDE в Европарламенте.
Политик прибыл в Таллинн, чтобы выяснить, насколько соответствуют действительности слухи о союзе центристов с правой партией EKRE. Он нашел им подтверждение.
По словам парламентария, ему запомнились две вещи: ”Во-первых, EKRE вообще не либералы. В коалиции ничего такого не ожидалось. Можно создавать коалицию с соцдемами или даже с консерваторами, но EKRE — против Европы, гомофобы, они против всего, за что ALDE”.
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