Немецкие СМИ: Споры об аннексии. Когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе?

Но в территориях ли вопрос? По мнению доктора исторических наук из Института Норд-Ост при Гамбургском университете Давида Феста, истинная причина разного отношения Москвы и Таллина к Тартускому мирному договору кроется в другом.

"Я сомневаюсь, что Эстония действительно хочет получить от России какие-то территории. Я не верю, что большинство эстонских политиков или населения хотят непременно вернуть эти маленькие периферийные области. На самом деле, в первую очередь, речь идет об оценке событий 1940 года", — полагает Фест.

Вхождение в состав СССР или аннексия?

По версии российских властей, в 1940 году Эстония добровольно вступила в состав Советского Союза, и на этом Тартуский мирный договор прекратил свое действие. "Вхождение действительно было мирным — в том смысле, что военных столкновений не происходило, — отмечает главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин. — В российских руководящих кругах напоминают, что вхождение было оформлено официальными решениями эстонских властей".

Фест с официальной позицией РФ не согласен. "Общеизвестно, что аннексия Эстонии планировалась заранее, — возражает он. — Об этом говорится в дополнительном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, в соответствии с которым СССР и нацистская Германия поделили между собой Восточную Европу. О доброй воле не может быть и речи".

Российский историк Александр Дюков в своих оценках куда более осторожен. "Эстония была инкорпорирована в состав Советского Союза при сомнительных обстоятельствах, — соглашается он. — И мы не можем точно сказать, какова была воля населения". Дюков при этом ссылается на оценки российских экспертов, по мнению которых. в Эстонии пытаются применить нормы действующего международного права к эпохе, не знавшей подобных юридических строгостей.

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