Немецкие СМИ: Споры об аннексии. Когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе?

Согласно позиции эстонских властей, Тартуский мирный договор — не просто документ о границе. Это своего рода "свидетельство о рождении" Эстонской Республики. "Россия может считать, что Эстония утратила независимость в 1940 году, а восстановившая независимость Эстония — новое государство", — говорит профессор истории новейшего времени из Тартуского университета Ээро Медияйнен. Точке зрения российских властей он противопоставляет другую — которую разделяет большинство западных стран.
"Большинство стран мира признает, что эстонское государство существует по меньшей мере 100 лет, — указывает эстонский историк. — И его прежние договоры и обязательства, в том числе довоенные, действуют до сих пор, так как новых договоров не было заключено". Проблема, однако, заключается в том, что даже если какой-то договор юридически действует, его невозможно соблюдать в одностороннем порядке, признает Медияйнен.
По словам Давида Феста, для Эстонии недопустимо, чтобы ее воспринимали как страну, которая возникла только в 1991 году после распада Советского Союза. Историк подчеркивает, что это вызывает в Эстонии большие опасения по поводу дальнейших внешнеполитических планов Москвы. Эти опасения уже в частности выражали в Департаменте внешней разведки Эстонии, назвав Россию единственной угрозой суверенитету страны.
Новый договор о российско-эстонской границе
Что касается Печор и территорий на восточном берегу реки Нарва, то официально Эстония уже давно отказалась от притязаний на эти земли. Еще в 2005 году эстонский парламент ратифицировал договор о границе с Россией, добавив к нему преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор — за исключением той его части, где говорится о входящих в состав России территориях. Тем не менее Москва отказалась ратифицировать договор о границе и отозвала свою подпись.
"Был согласован определенный текст, который при ратификации Эстония неожиданно в одностороннем порядке дополнила ссылкой на тот самый Тартуский мирный договор, который использовала ранее для обоснования своих территориальных претензий, — объясняет отказ России Александр Дюков. — Было нарушение достигнутых договоренностей, и ответственность за это несет эстонская сторона". Давид Фест, однако, видит в этом желание РФ уйти от ответственности: "Если бы Россия ратифицировала соглашение о границе со ссылкой на Тартуский мирный договор, она бы неявным образом признала факт оккупации (Эстонии в 1940 году. — Ред.)".
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