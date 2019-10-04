04.10.2019, 13:48

Немецкие СМИ о выступлении Симсон: неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз

 (10)
Deutsche Welle
EST 3
Kadri Simsoni kuulamine
Kadri Simson kuulamisel Euroopa ParlamendisFoto: Ilmar Saabas

Вчера кандидат в еврокомиссары по энергетике центристка Кадри Симсон выступала перед Европарламентом. Много вопросов было и про "Северный поток-2", проект по котором по дну Балтийского моря проведут газопровод из России в Германии. Многие европейские страны его критикуют.

Во время слушаний Кадри Симсон — бывшая министр энергетики Эстонии — была осторожной и неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз, пишет немецкое издание DW. Так, польский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Ежи Бузек припомнил, что в текущем году действие Газовой директивы ЕС (которая является частью Третьего энергопакета) было распространено на газопроводы из третьих стран, включая "Северный поток — 2". "Готовы ли вы в полной мере имплементировать изменения в Газовую директиву, несмотря на протесты России?" — поинтересовался Бузек.

Читайте также:

Но Симсон, ранее критично высказывавшаяся по поводу "Северного потока — 2", сосредоточилась на другом аспекте вопроса Ежи Бузека — роли газа в период перехода от ископаемых источников к возобновляемым. "Если мы говорим о газе, то в ближайшем будущем речь уже не будет идти о природном газе, а все больше о биогазе и водороде", — сообщила кандидат. Немецкий евродепутат от ЕНП Петер Лизе (Peter Liese) попросил Симсон все же ответить на вопрос о России. Но та снова уклонилась.

Симсон — не единственный кандидат в еврокомиссары, избравший стратегию нейтральных ответов. Подобное делала, например, Ютта Урпилайнен из Финляндии, претендующая на пост комиссара по международным партнерствам. Однако немало парламентариев были недовольны поведением Симсон.

Профильные комитеты Европарламента не только заслушивают кандидатов в члены Еврокомиссии — их одобрение требуется для утверждения в должности. Лишь одобренные комитетами претенденты попадут в окончательный список, который Европарламенту предстоит утвердить 23 октября. Решения комитетов не разглашаются. Результаты всех слушаний станут известны 17 октября.

Симсон - против усиления зависимости от России

Основной темой заслушивания Кадри Симсон была цель сделать ЕС климатически нейтральным до 2050 года, но конкретика об энергетических отношениях с Россией тоже прозвучала. Еще во вступительном слове политик высказала желание использовать энергетику в целях стабилизации соседних с ЕС стран, например Украины. Эстонский политик хотела бы добиться положительного исхода газовых переговоров ЕС - Россия - Украина до конца нынешнего года.

Отвечая на вопрос о решении Суда ЕС по поводу газопровода OPAL, Симсон заявила: "Очень важно, чтобы в контексте газа мы принимали всерьез аспект солидарности... Говоря о будущей структуре рынка газа, это главный столп, на котором мы должны основываться". Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение "Газпрому" использовать на полную мощность OPAL, ведущий от "Северного потока" по территории Германии до границы с Чехией. Мотивировал свое решение Суд ЕС именно соображениями солидарности между государствами ЕС.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: