Немецкие СМИ о выступлении Симсон: неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз

Симсон — не единственный кандидат в еврокомиссары, избравший стратегию нейтральных ответов. Подобное делала, например, Ютта Урпилайнен из Финляндии, претендующая на пост комиссара по международным партнерствам. Однако немало парламентариев были недовольны поведением Симсон.

Профильные комитеты Европарламента не только заслушивают кандидатов в члены Еврокомиссии — их одобрение требуется для утверждения в должности. Лишь одобренные комитетами претенденты попадут в окончательный список, который Европарламенту предстоит утвердить 23 октября. Решения комитетов не разглашаются. Результаты всех слушаний станут известны 17 октября.

Симсон - против усиления зависимости от России

Основной темой заслушивания Кадри Симсон была цель сделать ЕС климатически нейтральным до 2050 года, но конкретика об энергетических отношениях с Россией тоже прозвучала. Еще во вступительном слове политик высказала желание использовать энергетику в целях стабилизации соседних с ЕС стран, например Украины. Эстонский политик хотела бы добиться положительного исхода газовых переговоров ЕС - Россия - Украина до конца нынешнего года.

Отвечая на вопрос о решении Суда ЕС по поводу газопровода OPAL, Симсон заявила: "Очень важно, чтобы в контексте газа мы принимали всерьез аспект солидарности... Говоря о будущей структуре рынка газа, это главный столп, на котором мы должны основываться". Как известно, суд в Люксембурге отменил разрешение "Газпрому" использовать на полную мощность OPAL, ведущий от "Северного потока" по территории Германии до границы с Чехией. Мотивировал свое решение Суд ЕС именно соображениями солидарности между государствами ЕС.