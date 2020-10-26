Немецкие СМИ: гибель парома "Эстония". Спор между Таллинном и Стокгольмом

Впервые за несколько лет три страны — Эстония, Швеция и Финляндия — ведут переговоры о начале нового расследования крупнейшей морской катастрофы в истории послевоенной Европы, унесшей жизни 852 человек. Поводом к возобновлению диалога о причинах гибели парома "Эстония" стал вышедший этой осенью документальный сериал Discovery Networks "Находка, которая меняет все". Его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно. В свете новой информации Таллинн настаивает на необходимости новых погружений. Однако в Стокгольме медлят, ссылаясь на особенности шведского законодательства.

Паром "Эстония" и закон о покое захоронения



В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры. Этот запрет, по оценке эстонских властей, мешает проведению дополнительного расследования. Поэтому Таллинн и добивается его отмены.

"К парому ведь не отправляются расхитители гробниц или какие-то чужаки, которые хотят вывезти останки погибших или их имущество. Смысл идеи о покое захоронения заключается именно в защите от подобных случаев, а не в сокрытии чего-либо от официальных следственных органов", — указывает советник министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу Март Луйк.

В беседе с корреспондентом DW он рассказал, что сейчас Эстония пытается убедить шведов в том, "что так не должно быть". Надежда у Эстонии есть. "Переписка со Швецией показывает, — заявил Март Луйк, — что они прекрасно понимают, что именно нужно изменить".

Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в своем недавнем заявлении не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты. Однако пока, как отметили в пресс-службе министра, говорить об этом "очень рано". "Я думаю, все согласны с тем, что мы должны дать экспертам время для анализа новых материалов и выслушать их мнение о том, что следовало бы предпринять дальше. Мы не исключаем никаких мер для расследования новых обстоятельств, но важно все сделать в правильном порядке", — сказал в интервью DW пресс-секретарь Дамберга Пер Стренгберг.