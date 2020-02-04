"Немцев мы больше не боимся. У нас теперь есть пушка": читатели RusDelfi перевели загадочную эстоноязычную открытку из Мурманска

Всего в редакцию поступило несколько вариантов перевода. Так как текст написан от руки, то разобрать некоторые слова крайне сложно, да и орфография отличалась от современной. Поэтому мы получили достаточно веселые варианты.

Например, в одном и том же месте написали:

1) у нас теперь есть пушка 5-ти дюймов,

2) брат тоже не боится.. мертвых теперь 5..?

3) У нас теперь оружие на поясе: 5 огнестрелов,

4) у нас теперь есть пушка, примерно на 5 дюймов.

Открытка

Мы благодарим всех переводчиком-энтузиастов за помощь. Публикуем один из вариантов, который показался самым точным. Многоточия — совсем неразборчивый текст на открытке.

"Дорогой братишка! Этой маленькой открыткой передаю тебе и твоей супруге привет и желаю вам радостной Пасхи на родине. Со здоровьем у меня, слава Богу, все хорошо. Сообщаю….Марие, я их…, о чем ты спрашивал, но я не могу выслать из армии. Если не смогу, то нужно будет отправить как-то по-другому, когда … приедем. Мы, наверное, на праздник опять уходим. Немцев мы больше не боимся. У нас теперь есть пушка, примерно на 5 дюймов. Еще желаю вам всем счастья, и да здравствует свободная Россия! ….братишка Юри. С Богом. …., где мы были последний раз".