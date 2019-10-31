Нельзя значение одних поднимать за счет других. Комиссар Совета Европы о языковых нормах Латвии и Эстонии

Новая формула основных школ нацменьшинств Латвии "80% на госязыке против 20% на родном языке" может дестимулировать школьников учиться на родном языке. Разные правила для преподавания на "языках ЕС" и "других языках" создает неправомерные различия между представителями разных нацменьшинств. Языковые инспекции и штрафы — это непродуктивно… Такие мысли высказала в своем заявлении о языковой политике Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.
Дуня Миятович подробно разъяснила, что нужно и не нужно делать в странах, где живут представители многих народов, если цель — предотвращение поляризации и снятие напряженности. Впрочем, у политиков цель зачастую обратная. Почему? Об этом комиссар тоже рассказала. В частности, политики это делают, чтобы указать определенной части общества ее место и, тем самым, привлечь электорат.
Миятович привела конкретные примеры как позитивного опыта, так и негативного. Языковая политика Латвии, Эстонии и Украины попали в разряд того, как делать не надо.
С полным переводом заявления Комиссара СЕ на русский язык можно ознакомиться ЗДЕСЬ. ПорталDelfi цитирует моменты, которые имеют непосредственное отношение к Латвии.
"В некоторых регионах использование языков меньшинств в публичных местах (например, на указателях улиц, причем порой с применением иного алфавита) воспринимается или представляется как нежелательное напоминание о мультикультурности и многоязычии общества".
"Очень часто законы и политики строятся по принципу "игры с нулевой суммой", когда значение одной этнической и языковой идентичности увеличивается за счет других. За этим стоит националистическая, этноцентрическая или популистская идеология либо простой расчет и личная заинтересованность в предвыборный период".
"К реформированию законодательства о языке и языковой политики необходимо привлекать представителей гражданского общества и самих меньшинств, чтобы их потребности были поняты и учтены. Исключение их из обсуждений или создание видимости консультаций ведет к социальным волнениям и дальнейшему отчуждению меньшинств в самых разных странах".
"…в случае Латвии и Эстонии комитет (Рамочной конвенции о защите нацменьшинств) резко осудил тот факт, что чересчур жесткие языковые требования перекрывают представителям национальных меньшинств доступ к карьере государственных служащих".
"Международные органы по правам человека критикуют создание (языковых) инспекций и возможное наложение санкций и штрафов, а также негибкие системы языковых квот, называя такие меры ненужными и несоразмерными. Эффективность подобного принудительного подхода невысока. На самом деле он чаще всего контрпродуктивен и создает лишь дополнительную поляризацию в обществе и усиливает маргинализацию меньшинств. Необходимо избегать принудительных мер".
"Особенно важный стимул — обеспечение достаточных возможностей для изучения государственного или официального языка, их доступность и надлежащее качество… В отчете (Госконтроля Эстонии об обучении взрослых эстонскому зяыку) приводится пример 2015 года, когда бесплатные языковые курсы были рассчитаны на 540 слушателей, тогда как желающих оказалось почти 6000. Нехватка средств, квалифицированных педагогов и качественных обучающих материалов отмечались и в ряде других стран".
"Меня беспокоит, например, образовательная реформа 2018 года в Латвии, в соответствии с которой в средних школах постепенно снижается доля преподавания на русском языке до соотношения 80% на латышском и 20% на русском языках. Эта реформа может привести к тому, что существовавшая с 2004 года система двуязычного образования превратится в систему, в которой на языке меньшинства предлагается лишь немного занятий по языку и культуре. Меня также волнует появившаяся в СМИ информация о том, что правительство Латвии рассматривает вопрос о том, чтобы все преподавание в государственных школах целиком велось только на латышском языке".
"Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые страны (такие как Латвия и Украина) пытаются вводить правила преподавания на языках Европейского союза, которые отличаются от правил преподавания на других языках, тем самым создавая неправомерные различия в отношении носителей языков национальных меньшинств".
"Государства должны создавать такую среду, где разнообразие не считается угрозой, где все члены общества могут спокойно пользоваться родным языком, не боясь дискриминации, и где в то же время все могут говорить на одном общем языке".
"Взращивание общей идентичности необязательно сводить исключительно к использованию одного языка. Общая идентичность может строиться и на других, более инклюзивных ценностях, таких как общие традиции, общее гражданство поверх языковых и этнических различий, общее видение будущего и признание разнообразия как источника благосостояния, коллективной устойчивости и доверия".
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