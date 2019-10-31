Нельзя значение одних поднимать за счет других. Комиссар Совета Европы о языковых нормах Латвии и Эстонии

Дуня Миятович подробно разъяснила, что нужно и не нужно делать в странах, где живут представители многих народов, если цель — предотвращение поляризации и снятие напряженности. Впрочем, у политиков цель зачастую обратная. Почему? Об этом комиссар тоже рассказала. В частности, политики это делают, чтобы указать определенной части общества ее место и, тем самым, привлечь электорат.

Миятович привела конкретные примеры как позитивного опыта, так и негативного. Языковая политика Латвии, Эстонии и Украины попали в разряд того, как делать не надо.