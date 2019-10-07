"Нельзя создать ничего достойного принудительными мерами". Большинство читателей RusDelfi поддерживает образование на русском языке
RusDelfi публикует результаты голосования после дебатов о судьбе русской школы и мнение самих читателей по этой теме.
RusDelfi публикует результаты голосования после дебатов о судьбе русской школы и мнение самих читателей по этой теме.
В пятницу на RusDelfi вышли дебаты между директором эстонской школы Костивере Ольгой Сайковской и учителем Тынисмяэской русской гимназии Игорем Калакаускасом. Педагоги спорили о судьбе русской школы и рассуждали о плюсах и минусах обучения на негосударственном языке.
Согласно опросу, который прошли 400 человек, позиция Калакаускаса оказалась ближе для читателей RusDelfi. 80% респондентов поддержали его мнение — дети должны познавать мир на русском языке, а пропорция 60/40 в школах работает.
Веселый роджер:
"Государству принесут пользу грамотные, образованные люди. И здесь государство должно решить — или через пень колоду знание эстонского, или хорошая успеваемость с перспективой поступления в ВУЗы, где на выходе получается грамотный специалист с неотбитым желанием учиться, развиваться.
Ну, а если нужно безграмотное стадо — тогда эстонский и только эстонский. Можно сократить программу до 8 классов и на работу".
Alex2008:
"Очень интересное видео, но довольно сложно голосовать за одного из учителей, мнения которых, по сути, мало чем отличаются друг от друга. Голосую за Калакаускаса, который отдаст своего ребёнка в эстонскую школу".
(Об этом он сам сказал в конце дебатов)
Netov:
"В глобальном мире, когда ты мобилен, в чем ценность эстонского языка для русских?"
Константин Иванов:
"Необходимо переселить в Ида-Вирумаа эстонцев. Пусть тут проживут. А нам будет с кем практиковать язык. И учителей, пожалуйста, пришлите толковых".
Владимир Тарновский:
"Дебаты очень своевременные и достойные! Спасибо! Плюсы обучения на родном /мамином языке/ преобладают однозначно и поэтому, Русские школы и получение образования на родном языке не могут ставиться под сомнение! Никто не имеет права лишать русских людей их русскости и эти догмы, Эстонии, как Государству, сломать не дано! Мы живём в ЕС и будем пользоваться Правами этого союза. Ещё, однозначно, нельзя создать ничего достойного принудительными мерами. Я считаю необходимым организовать, выстроить, обеспечить материально и методически изучение в русских школах эстонского языка, вот тогда можно жить русским и эстонцам счастливо и успешно. Другого не дано!"
Бонефарший Перманганатович Взъдрыжнев:
"Мы имеем факт, что "оккупационный режим кровавой гребне" настойчиво и планомерно сохранял образование на эстонском языке. Это неопровержимый факт, а факты штука упрямая. Если нынешняя верхушка считает себя образованными и успешными, то это закономерный результат получения школьного образования на родном языке. Так и хочется добавить "что и требовалось доказать".
Delta:
"Современные дети неглупые, но помнят только то, что им интересно. Что не интересно — выбрасывается из памяти как ненужный мусор. Вообще, людей помнящих школьную программу крайне мало.
Фишка далеко не в системе образования, просто в стране нет острой необходимости в квалифицированных специалистах. Нет мотивации в обучении. Ни на каком языке".
Справедливый друг Правды:
"Знаю решение этого вопроса, надо чтобы эстонцы пошли в Русский театр.."
Кто не смотрел дебаты, самое время это исправить:
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