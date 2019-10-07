"Нельзя создать ничего достойного принудительными мерами". Большинство читателей RusDelfi поддерживает образование на русском языке

В пятницу на RusDelfi вышли дебаты между директором эстонской школы Костивере Ольгой Сайковской и учителем Тынисмяэской русской гимназии Игорем Калакаускасом. Педагоги спорили о судьбе русской школы и рассуждали о плюсах и минусах обучения на негосударственном языке.

Согласно опросу, который прошли 400 человек, позиция Калакаускаса оказалась ближе для читателей RusDelfi. 80% респондентов поддержали его мнение — дети должны познавать мир на русском языке, а пропорция 60/40 в школах работает.

Обзор комментариев — что именно думают читатели?

Веселый роджер:

"Государству принесут пользу грамотные, образованные люди. И здесь государство должно решить — или через пень колоду знание эстонского, или хорошая успеваемость с перспективой поступления в ВУЗы, где на выходе получается грамотный специалист с неотбитым желанием учиться, развиваться.

Ну, а если нужно безграмотное стадо — тогда эстонский и только эстонский. Можно сократить программу до 8 классов и на работу".

Alex2008:

"Очень интересное видео, но довольно сложно голосовать за одного из учителей, мнения которых, по сути, мало чем отличаются друг от друга. Голосую за Калакаускаса, который отдаст своего ребёнка в эстонскую школу".

(Об этом он сам сказал в конце дебатов)

Netov:

"В глобальном мире, когда ты мобилен, в чем ценность эстонского языка для русских?"

Константин Иванов: