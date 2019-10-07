"Нельзя создать ничего достойного принудительными мерами". Большинство читателей RusDelfi поддерживает образование на русском языке

"Необходимо переселить в Ида-Вирумаа эстонцев. Пусть тут проживут. А нам будет с кем практиковать язык. И учителей, пожалуйста, пришлите толковых".
Владимир Тарновский:
"Дебаты очень своевременные и достойные! Спасибо! Плюсы обучения на родном /мамином языке/ преобладают однозначно и поэтому, Русские школы и получение образования на родном языке не могут ставиться под сомнение! Никто не имеет права лишать русских людей их русскости и эти догмы, Эстонии, как Государству, сломать не дано! Мы живём в ЕС и будем пользоваться Правами этого союза. Ещё, однозначно, нельзя создать ничего достойного принудительными мерами. Я считаю необходимым организовать, выстроить, обеспечить материально и методически изучение в русских школах эстонского языка, вот тогда можно жить русским и эстонцам счастливо и успешно. Другого не дано!"
Бонефарший Перманганатович Взъдрыжнев:
"Мы имеем факт, что "оккупационный режим кровавой гребне" настойчиво и планомерно сохранял образование на эстонском языке. Это неопровержимый факт, а факты штука упрямая. Если нынешняя верхушка считает себя образованными и успешными, то это закономерный результат получения школьного образования на родном языке. Так и хочется добавить "что и требовалось доказать".
Delta:
"Современные дети неглупые, но помнят только то, что им интересно. Что не интересно — выбрасывается из памяти как ненужный мусор. Вообще, людей помнящих школьную программу крайне мало.
Фишка далеко не в системе образования, просто в стране нет острой необходимости в квалифицированных специалистах. Нет мотивации в обучении. Ни на каком языке".
Справедливый друг Правды:
"Знаю решение этого вопроса, надо чтобы эстонцы пошли в Русский театр.."
Кто не смотрел дебаты, самое время это исправить:
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