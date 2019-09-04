Нелепая история: собиравшая грибы в США эстонка получила повестку в суд, полицейские пообещали посадить ее добычу обратно

Эстонка поделилась в открытой группе в соцсети своим опытом похода за грибами в американском штате Чикаго. А именно, она с друзьями, детьми и собаками пошла в лес за грибами. Поход удался, на пути грибников попались как маслята, млечники, сыроежки, так и некоторые незнакомы шляпки.

"Я пыталась идентифицировать их, изучая снизу и сверху, когда будто из-под земли передо мной появились две женщины-полицейских и сурово спросили, что я делаю", — описала эстонка в посте. Выяснилось, что ни грибы, ни другие дары леса собирать нельзя, и полицейские конфисковали грибы, которые, по словам стражей порядка, планировали посадить обратно.

Эстонке выписали повестку в суд, и она может получить штраф в размере 75-500 долларов, что составляет 68-450 евро. Вдобавок грибника предупредили, что если она не явится в суд, при выезде из Америки у нее может возникнуть проблема на паспортном контроле.

По утверждению эстонки, в лесу находятся полицейские в штатском, которые следят за "преступниками-грибниками". "Маленький счастливый конец у истории все-таки есть, дамы полицейские не обратили внимание на находившийся за мной мешочек, который был полон замечательных грибочков", — добавила она.

Эстонка должна явиться в суд 10 октября.