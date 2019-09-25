Нелегально "таксуют" и ездят без билетов: МуПо жалуется на трудовых мигрантов из Украины

Билетные контролеры жалуются на резко возросшее число безбилетных иностранцев в общественном транспорте, большинство из которых — строительные рабочие из Украины. Кроме того, у многих "зайцев" нет при себе удостоверяющих личность документов, а поскольку контролеры обязаны устанавливать личность безбилетника, им приходится ждать, пока знакомые задержанного принесут его документы из места проживания, передает rus.err.ee.

При проверке билетов также неоднократно обнаруживались лица, которые находились в Эстонии нелегально, не имели разрешения на работу или имели просроченную визу или разрешение на работу.

Кроме того, патрули МуПо сталкиваются с не имеющими разрешения на работу украинцами, которые предлагают услугу такси: у них отсутствует карточка обслуживания, а транспортное средство не проходило предусмотренную проверку. В основном такие такси работают через мобильные приложения, чаще всего — Yandex.Taxi.