Нелегально "таксуют" и ездят без билетов: МуПо жалуется на трудовых мигрантов из Украины(3)
Иностранные работники украинского происхождения часто ездят в столичном общественном транспорте без билетов и документов, пытаются неофициально подрабатывать таксистами и оставляют после себя на улицах Таллинна бесхозные автомобили, которые они покупают как временное средство передвижения, а потом просто бросают, сообщила столичная Муниципальная полиция (МуПо), по оценке которой все это создает в последнее время дополнительные проблемы в ее работе.
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