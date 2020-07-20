Нелегально работавшие в Пярну граждане Грузии и Украины избежали высылки из Эстонии

По словам руководителя службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерса, к незарегистрированным должным образом работникам не стали применять максимально возможную меру наказания — штраф до 1200 евро, депортацию из страны и последующий запрет на въезд на срок до трех лет, передает RusERR.

"В данном случае мы ограничились денежным штрафом", — сказал Петерс, не уточнив при этом размер денежного взыскания.

Смягчающим обстоятельством стало то, что указанные работники имели действующие визы для пребывания в Эстонии. Также были поданы ходатайства об их регистрации в качестве рабочей силы, но положительные ответы на эти заявления предприятие получить не успело.