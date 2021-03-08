08.03.2021, 17:32

Некоторые пациенты коронавирусного отделения Нарвской больницы не хотели вакцинироваться. Они ждали ”Спутник”

 (8)
Роман Старапопов
EST
Ida-Viru visiit 4.12.2020
Ida-Viru visiit 4.12.2020Foto: Andres Putting

По состоянию на 8 марта в ковид-отделениях Нарвской больницы находятся 28 человек, из них один в крайне тяжелом состоянии, десять в тяжелом, остальные в удовлетворительном. Возраст двух самых молодых пациентов — 64 и 65 лет. Остальным — от 72 до 90.

По словам специалиста по коммуникации Нарвской больницы Евгении Парв, в больнице нехватка медперсонала, особенно остро это ощущается в плане сестринской помощи. В качестве дополнительной рабочей силы привлечены студенты-медики, но и этой помощи не хватает.

Студентов-медиков направляет Союз больниц, в который входит и Нарвская больница. ”Там знают наши нужды. От них пришла обратная связь: у союза нет такого числа желающих помочь студентов, чтобы всем хватило. Поэтому это остается серьезной проблемой”, — рассказывает Парв.

Вакцинация от коронавируса в Нарвской больнице идет: записываются работники детских садов, школ. а также медики, которые ранее не были привиты от ковида. ”К сожалению, немного подпортили статистику желания вакцинироваться недавние публикации в СМИ, которые были связаны со смертью спасателя, — говорит Парв. — Некоторые люди просто боятся.

Читайте также:

При этом, по словам представителя больницы, некоторые жители города ждут российской вакцины ”Спутник”. В основном это пожилые люди. У пациентов, которые находятся в коронавирусных отделениях, работники Нарвской больницы интересовались, почему они ранее отказались от вакцинации. При том, что эти люди тоже находятся в группе риска и их ранее приглашали на вакцинацию.

”Они часто отвечают, что ждут ”Спутник”. К сожалению, они так ждут, что 10 из них в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом”, — отмечает Парв.

Есть ли те, кто отказываются от второго укола после первой вакцинации? По словам Парв, это единичные случаи. "Таких было всего двое. У людей была сильная реакция на первую прививку”, — добавляет она.

Также представитель Нарвской больницы отмечает, что медиков сильно выматывают слухи по поводу ужасных вакцин и того, что ковида не существует. "Люди и так устали, а им еще приходиться отвечать на эти мифы. Это усложняет и общий эмоциональный фон медиков, и их работу", — говорит Парв.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, Нарвская больница рассматривает возможность ограничить плановый прием. Такое решение будет принято в течение ближайших пары дней. В каких объемах — об этом будет объявлено позже.

Нарвская больница призывает людей, входящих в группу риска, не отказываться от вакцинации, если они получат приглашение.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: