Нехватка учителей заставляет директоров школ изобретать разные схемы

Согласно обнародованному в прошлом году рапорту системы прогнозирования OSKA, к 2025 году в Эстонии будет не хватать 300 учителей естественных наук, пишет Eesti Päevaleht.
Директор расположенной в Ляэне-Вирумаа основной школы Килтси Мерье Леэсметс разместила объявление о поиске учителя уже месяц назад, но до сих никто не проявил интереса.
Если гимназии, как правило, ищут отдельных учителей — химии, физики и т. д., — то в маленьких школах учителя набирают полную нагрузку только в случае, если преподают все естественные науки разом. Хотя сами, как правило, специализируется на одной отрасли: к примеру, на биологии или географии.
”Придется пройтись по соседним школам и спросить, как у них. Вдруг у кого-то из учителей еще нет полной нагрузки”, — говорит Леэсметс.
Поскольку новое поколение учителей вырастает не так быстро, то школам приходится использовать имеющиеся ресурсы, например, отправлять учителей на переобучение.
По словам директора тартуской школы Марта Рейника Энн Ёэпика, критическая нехватка учителей естественных наук наблюдается по всей Эстонии. ”Какое-то время назад это была, скорее, проблема маленьких населенных пунктов. Теперь же найти учителя физики трудно и в Тарту”, — говорит он.
”Один учитель младших классов выучил у нас математику для основной школы и теперь работает чисто учителем математики”, — рассказывает Ёэпик о том, как они выходят из положения. При этом в больших городах и вариантов больше. ”В Тарту в случае необходимости можно взять на работу студента”, — отмечает он.
По закону действительно, и студенты, и даже закончившие лишь среднюю школу люди могут работать учителями. Школы имеют право нанимать людей без магистерской степени на основании строчного договора максимум на год. По истечении этого срока директор обязан объявить новый конкурс, так что у работающего таким образом молодого преподавателя никогда нет уверенности, что на его место не найдут кого-то другого.
Издание отмечает, что Министерство образования и науки всячески пытается разрешить ситуацию. Так, учителям, которые недавно получили профессиональное образование и впервые приступают к работе в школе, выплачивается пособие в размере почти 13 000 евро. Также ведется совместная работа с неправительственными организациями, например ”Noored kooli” или ”Tagasi kooli”. Ведущий эксперт министерства Вилья Салувеэр отмечает, что университеты могли бы активнее популяризировать профессию учителя. ”Внутренняя позиция факультетов естественных наук такова, что они должны готовить ученых. Позиция, что и профессия учителя очень ценна, очень слаба”, — говорит она.
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