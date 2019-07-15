Нехватка учителей заставляет директоров школ изобретать разные схемы

Директор расположенной в Ляэне-Вирумаа основной школы Килтси Мерье Леэсметс разместила объявление о поиске учителя уже месяц назад, но до сих никто не проявил интереса.

Если гимназии, как правило, ищут отдельных учителей — химии, физики и т. д., — то в маленьких школах учителя набирают полную нагрузку только в случае, если преподают все естественные науки разом. Хотя сами, как правило, специализируется на одной отрасли: к примеру, на биологии или географии.

”Придется пройтись по соседним школам и спросить, как у них. Вдруг у кого-то из учителей еще нет полной нагрузки”, — говорит Леэсметс.

Поскольку новое поколение учителей вырастает не так быстро, то школам приходится использовать имеющиеся ресурсы, например, отправлять учителей на переобучение.

По словам директора тартуской школы Марта Рейника Энн Ёэпика, критическая нехватка учителей естественных наук наблюдается по всей Эстонии. ”Какое-то время назад это была, скорее, проблема маленьких населенных пунктов. Теперь же найти учителя физики трудно и в Тарту”, — говорит он.

”Один учитель младших классов выучил у нас математику для основной школы и теперь работает чисто учителем математики”, — рассказывает Ёэпик о том, как они выходят из положения. При этом в больших городах и вариантов больше. ”В Тарту в случае необходимости можно взять на работу студента”, — отмечает он.