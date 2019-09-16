Нехватка семейных врачей может привезти к кризису в эстонской медицине

В настоящее время в Эстонии насчитывается 171 семейный врач в возрасте старше 65 лет. Найти из замену нелегко — почти половина отучившихся на семейного доктора выпускников Тартуского университета предпочитают работать либо помощниками врачей, либо замещающими врачами.

В такой ситуации государство вынуждено будет давать дополнительную нагрузку больницам.

"Это кризисная мера, которую в настоящее время мы планируем регулировать как временное решение. Конечно, желательно, чтобы мы нашли семейного врача или, по крайней мере, замещающего врача, но если ситуация такова, что найти не получится, тогда мы в любом случае должны гарантировать людям помощь. Мы не должны допустить ситуацию, когда их единственная возможность — это обратиться за неотложной помощью в отделение экстренной медицины", — рассказала руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.