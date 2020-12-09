Нехватка персонала в Северо-Эстонской региональной больнице стала критической

По состоянию на сегодняшний день (8 декабря) по причинам, связанным с COVID-19, на работе отсутствуют 123 сотрудника. Всего в больнице работает около 4300 человек.

Как имевшие контакт с заболевшими на карантине находятся 94 работника, в изоляции с положительным тестом — 29 сотрудников. По итогам ноября среди персонала PERH было зарегистрировано 40 инфицированных, а побывавших в близком контакте с заболевшими — 194 человека.

Председатель правления PERH Аргис Пеэду отметил в разговоре с Delfi, что ситуация с персоналом к сегодняшнему дню сложилась критическая.

"Мы должны учитывать, что нынешнюю ситуацию не стоит сравнивать с первой волной, так как государственные ограничения сейчас гораздо мягче, а опасность заражения в Харьюмаа выше, чем весной. Поэтому вероятность заболевания сотрудников явно увеличилась", — сказал руководитель больницы.

"Нужно еще раз подчеркнуть, что один COVID-пациент требует в два раза больше персонала, чем другой больной. Прежде всего потому, что сотрудники, которые занимаются с COVID-пациентами, работают в средствах индивидуальной защиты, из-за чего они работают по два часа. Поэтому можем сейчас однозначно сказать, что ситуация с персоналом является критической", — пояснил Пеэду.

Для того, чтобы найти дополнительные рабочие руки PERH провел кампанию в социальных сетях, целью которой было привлечь к работе медсестер и санитаров в COVID-отделение.

Кампания с точки зрения числа кандидатов дала неплохой результат, но сегодня пока еще нельзя сказать, сколько из откликнувшихся по своей квалификации и опыту могут быть допущены к пациентам.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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