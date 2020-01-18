Нехватка дежурных аптек в Эстонии ставит под угрозу здоровье многих пациентов

”Это ненормально. В каждом более или менее крупном городе должно быть место, где человек может купить лекарства. Я не совсем уверена, должны ли аптеки работать круглосуточно, но одна аптека могла бы работать до позднего вечера”, — говорит Русски.

Она отмечает, что сложившаяся ситуация ставит по угрозу здоровье и жизни людей. ”Например, к нам в отделение экстренной медицины в Вильянди вечером приходит человек, которому нужно незамедлительно начать лечение антибиотиками, но на самом деле до десяти часов следующего дня ему неоткуда взять эти лекарства. Это означает, что лечение пациента откладывается на две дозы, что может привести к ухудшению его состояния. В EMO мы юридически не имеем права давать ему с собой лекарства, но задержка антибактериального лечения может быть опасной для здоровья пациента. Это касается и жаропонижающих препаратов и лекарств против аллергии”.

Русски отмечает, что ввиду несовершенства системы EMO приходится заниматься вещами, которые в сферу компетенции отделения не входят, например, обновлять рецепты. Особенно это касается иностранцев, не имеющих в Эстонии семейного врача. Русски рассказала, как однажды ей пришлось обновлять восемь рецептов для пакистанца. ”Пришлось искать действующее вещество, затем его европейский аналог и выписывать лекарства, которые продаются в Эстонии. Рецепты пришлось выписывать вручную, поскольку иностранцам дигитальный рецепт не оформить. Это очень объемная работа, делать которую в EMO нецелесообразно. Но этим людям просто некуда больше идти!” — сетует женщина.