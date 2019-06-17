Нехватка 300 учителей информатики побуждает ТЛУ открыть новые учебные программы

Новая программа по подготовке учителей информатики как по своему содержанию, так и по форме довольно гибкая. Также предлагается возможность для междисциплинарных проектов и проектов непрерывного обучения вместе со студентами других специальностей. Сессионная организация обучения подходит и тем, кто работает с полной нагрузкой. ”Помимо информатиков и руководителей тематических кружков, мы ждем и тех, кто закончил бакалавриат по другим технологическим, инженерным или реальным специальностям, и кто заинтересован в изучении и последующем преподавании дигитальных технологий”, — добавил директора института.
Обучение в Институте дигитальных технологий проходит и в лабораториях, где изучаются новейшие решения виртуальной и расширенной реальности, 3D-моделирования, интерактивного дизайна, робототехники и построения сетей. Прием в Таллинский Университет на магистерскую программу учителя информатики и на переобучение на эту специализацию начнется 20 июня и продлится в случае магистратуры до 1 июля, а для программы переобучения — до середины августа.
Институт цифровых технологий ТЛУ был создан в 2015 году, когда были объединены институт информатики, институт инфонаук и отделение математики института математики и естествознания. Для обучения в Институте есть технологическая лаборатория, лаборатория интерактивного дизайна, лаборатория цифровых игр и лаборатория программного обеспечения, а также осуществляется тесное научное сотрудничество с Центром ведущих инноваций в образовании ТЛУ.
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