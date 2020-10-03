Неделя спорта вдохновила на движение почти 200 000 жителей Эстонии

По словам руководителя отделения физической культуры Эстонского олимпийского комитета Пеэтера Лусмяги, несмотря на пандемию коронавируса, количество проведенных в рамках Недели спорта мероприятий и поданных для участия в них заявок поражает воображение. ”Подводя сегодня итоги, мы можем смело сказать, что шестая Неделя спорта была очень тепло принята жителями страны и местными организациями, несмотря на сложную ситуацию. Судя по статистике, можно утверждать, что в мероприятиях Недели спорта принял участие почти каждый шестой житель страны, и ЭОК вместе с объединением ”Спорт для всех” сердечно благодарят всех, кто внес свой вклад, — как организаторов, так и участников. В этом году Неделя спорта прошла под девизом ”В движении вы всегда в выигрыше”, и я надеюсь, что нам удалось мотивировать к движению и тех жителей страны, которые еще не обзавелись активными увлечениями”, — прокомментировал Лусмяги.

Цель Недели спорта состояла в том, чтобы подарить как можно большему количеству жителей страны приятные впечатления и позитивный опыт от активного времяпрепровождения. Показывая личный пример и вдохновляя на активный образ жизни, патронами Недели спорта 2020 стали олимпийский чемпион Герд Кантер, певица Ингер, актер Кайт Калль, предприниматель и культурист Отть Кийвикас, предприниматель Кристель Круустик, ректор Тийт Ланд и инфлюэнсер Сандра Раю.

Ингер, которая еще и ведет тренировки в футбольной школе Мартина Рейма, беспокоится об увлечении детей спортом. ”Двигаться очень важно. Если начать день с движения и им же закончить, остается чувство, что день удался. На открытии недели спорта в Виймси я впервые демонстрировала разминку 240 детям, и было заметно, с каким азартом они подхватили идею, как у них горели глаза. Это чувство и меня заставляет двигаться все больше!”

По словам ректора Тийта Ланда, движение важно и для социальной жизни человека. ”Движение необходимо не только для физической формы, но и для того, чтобы ориентироваться в социальной среде. В то же время нужно иметь представление о своих способностях и сохранять разумный баланс — не обязательно доказывать соседу, что ты лучше”, — отметил Ланд.