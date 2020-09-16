Неделя мобильности: в Тарту обладатели водительских прав могут бесплатно ездить на автобусах

На Европейской неделе мобильности призывают всех людей вести себя более бережно к окружающей среде, активно двигаться и ценить здоровье, замещая поездки на автомобиле общественным транспортом, велосипедом, самокатом или каким-либо иным альтернативным средством передвижения. В связи с этим Тартуская городская управа призывает всех водителей города и ближайших волостей на недели мобильности отдавать предпочтение общественному транспорту вместо автомобилей и позволяет им в течение всей недели бесплатно ездить на автобусе.

”Неделя мобильности направляет внимание на значительное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду, и поэтому мы призываем людей, передвигающихся по городу на автомобиле, попробовать более экологичные способы передвижения. В Тарту преодолеваемые расстояния в общем случае достаточно короткие, и это создает хорошие предпосылки для передвижения пешком, на велосипеде или обществом транспорте. Безусловно, для многих водителей автомобилей окажется сюрпризом то факт, что автобусы многих основных линий отправляются от остановок через каждые 10 минут, и настолько частые отправления позволяют быстро передвигаться по городу также на автобусе”, — пояснил вице-мэр Раймонд Тамм. Он добавил, что общественный транспорт Тарту очень экологичный, поскольку с начала нынешнего года все автобусы городских линий ездят на биогазе.

Водители автомобилей могут бесплатно ездить на автобусе с 16 по 22 сентября. При себе должно быть действующее водительское удостоверение, которое при необходимости нужно показать контролеру.

Европейская неделя мобильности, получившая свое начало в 2002 году, проводится ежегодно с 16 по 22 сентября. Цель инициативы — улучшить здоровье и качество жизни людей, поощряя передвижение без выбросов и экологичный городской транспорт.