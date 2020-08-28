НЕДЕЛЯ ФОТОГРАФА DELFI В МИНСКЕ | Пограничникам достаточно было нас прогуглить, чтобы наш "гастрономический тур" закончился, не начавшись

Понедельник, 17 августа, 20.50. Сижу дома на террасе и наслаждаюсь закатом. Звонит начальник отдела иллюстраций и сообщает о возможности поехать в Минск. Во вторник после обеда мы уже прибыли вместе с Романом Старапоповым из RusDelfi в аэропорт, чтобы лететь в столицу Беларуси.

В самолете обязательно ношение масок. Через 50 минут мы уже в Минске и направляемся на паспортный контроль.

Первый вопрос: "Надолго приехали?" Отвечаю пограничнику, что на неделю. Второй вопрос: "Где будете в Минске жить?". Отвечаю, что в гостинице и показывают в телефоне бронирование. Изучают и пропускают.

Коллега Раймо говорит пограничнику что-то о хорошей белорусской кухне, красотах города и... получает в паспорте штамп. Повезло.

Ждем Романа. Пять минут, семь минут... Приходит сообщение, что у него проблемы. Препятствием стала российская журналистская виза. Романа в страну не впускают и отправляют обратно. Позже выяснилось, что такая же судьба ждала и бригаду из Postimees.

Аэропорт находится от центра Минска в 42 километрах, такси Yandex довозит нас до места (гостиница в старой части города) за 10 евро. Удобные комнаты, сверхвежливое обслуживание и дружелюбные люди снимают напряжение.

Все фотографии мобильником

После случая в аэропорту договариваемся с Раймо и таллиннской редакцией, что работаем анонимно - у нас нет официальной аккредитации, потому что Беларусь ее уже не давала, а разворот коллег на границе показал, что иностранным журналистам здесь не особо рады.

Лучше перестраховаться. Поэтому профессиональные камеры не трогаем. При этом постоянно читаем сообщения о том, что западных журналистов в страну не впускают, а тех, кто попадается правоохранительным органам на улицах, высылают из страны. Каждый шаг теперь нужно тщательно взвешивать и продумывать.

Материал снимаю на телефон, в светлое время выходит довольно неплохо, но в сумерках и темноте - просто беда.

В первый вечер отправляемся на площадь Независимости, куда постоянно собирается народ. Гуляем по городу в людской массе, кругом люди кричат лозунги, сигналят автомобили. Мимо проносится на велосипеде молодой мужчина, на детском сиденье у него пяти- или шестилетняя девочка, показывающая пальцами обеих рук V-символ. Прекрасная была бы фотография! Но уже стемнело. Тихо ругаюсь.