04.05.2020, 13:21

"Не знаю, какая картина будет меня ждать". Родственники обеспокоены тем, что происходит в домах по уходу во время ЧП


Кярт Анвельт
EST
"Не знаю, какая картина будет меня ждать". Родственники обеспокоены тем, что происходит в домах по уходу во время ЧП
Foto: PantherMedia / Scanpix

Близкие находящихся в домах призрения людей беспокоятся, поскольку возможности проверить, все ли в порядке, сейчас нет, пишет Eesti Päevaleht.

Во время чрезвычайного положения в больницу поступила постоялица одного из домов призрения. У женщины диагностировали инфекцию, причиной которой могла стать недостаточная гигиена. По словам близких, еще до чрезвычайного положения они замечали, что в учреждении женщине недостаточно помогали в ее повседневных делах. Теперь же возможности следить за происходящим нет вовсе. Кроме инфекции, в больнице у женщины выявили и обезвоживание, поэтому родственники предполагают, что помощь при приеме пищи и воды ей также оказывалась недостаточная.

”Мама говорит, что еда стала хуже. На сто процентов я не могу в это верить, поскольку у нее наблюдаются проблемы с памятью, но с другой стороны проверить это сейчас я тоже не могу”, — рассказала женщина, мать которой находится сейчас в дорогостоящем доме по уходу.

”Маме сказали, что денег нет. Но ведь цены в домах призрения поднялись”, — недоумевает она.

Поскольку пожилая женщина пользоваться мобильным телефоном не может, в ее комнате установили стационарный. ”В какое-то время она перестала подходить даже к нему, и тогда я, конечно, устроила скандал”, — рассказывает дочь. По ее словам, она очень боится того дня, когда снова сможет прийти навестить маму. ”Я не знаю, какая картина будет меня ждать. Подстригали ли ей ногти и волосы? Обычно это делала я. Убирали ли комнату?”. Женщина говорит, что проблемы бывали и ранее, а сейчас, когда контроля со стороны родственников совсем нет, даже страшно подумать, что там происходит.

Еще одна женщина, с которой пообщалось издание, говорит, что с ее мамой все в порядке. ”Она держится бодро. Мы каждый день разговариваем по телефону. Я слышу по ее голосу и знаю, что происходит. Так что о своей маме я не беспокоюсь. Но если у нее была бы деменция или она была бы полностью лежачей, то тогда, скорее всего, беспокоилась бы”, — сказала она.

Руководитель сферы попечения кризисного штаба Департамента здоровья Трийн Рааг признала, что отдельные жалобы соответствующего содержания во время чрезвычайного положения поступали как в Министерство социальных дел, так и Департамент социального страхования (SKA). ” SKA сразу же связывался с учреждениями попечения, один акт я видела лично. Из-за коронавируса работники службы по надзору не могут прийти на место, ведь постояльцев попечительского дома нужно ограждать от вируса. В некоторых случаях надзор осуществлялся по телефону и видео, посредством изучения различных материалов”, — пояснила Рааг.

Конкретные жалобы чиновник комментировать отказалась, но заверила, что департамент быстро на них отреагировал. ”Но если смотреть в целом, дома попечения хорошо справляются с ситуацией. Очень много прилагается усилий, чтобы люди оставались здоровыми. Хотя при этом, конечно же, нужно сохранять человеческое отношение и обеспечивать уход”, — сказала Рааг.

Как могут быть в этом уверены близкие? Рааг посоветовала общаться с проживающими в домах призрения близкими посредством телефона: ”Если человек сам не может общаться по телефону или видеосвязи, то можно попросить работника отнести к нему телефон или другое средство видеосвязи, чтобы вы сами могли проверить, все ли в порядке. Многие дома призрения сами предлагают пользоваться Skype, Zoom и другими решениями. Видеозвонок в любом случае дает более полную картину”.

”Эта ситуация сложная для всех: как родственников, так и постояльцев”, — добавила Рааг и заверила, что в время чрезвычайного положения департамент общается с домами призрения намного чаще, чем обычно, и каждую неделю их обзванивает.

Домов призрения общего профиля для пожилых людей в Эстонии 187. Кроме того, имеется 31 дом призрения специального назначения. Всего в этих учреждениях проживает около 12 000 человек.

”Это очень большое число учреждений. Мы каждую неделю занимаемся ими, чтобы быть в курсе текущей ситуации, хватает ли им персонала, средств индивидуальной защиты; знают ли они, как защититься от заражения, как изолировать и так далее”, — пояснила Рааг.

Члены правления Совета руководителей социальных учреждений Эстонии (ESJN) Марилин Ваксман и Майре Коппель отметили, что время кризиса люди реагируют более эмоционально, особенно в условиях, когда они отделены от своих близких запретом на посещение. ”Как представители ESJN можем сказать, что нам не поступала информация о плохом качестве попечительских услуг”, — заявили они и выразили сожаление, что пресса пишет о единичных негативных случаях, а не пишет о хорошем. ”Например, когда лежачий больной благодаря хорошему уходу в доме призрения начинает ходить или вовсе возвращается домой”.

Что касается приведенного выше случая с инфекцией, то его Ваксман и Коппель комментировать не взялись: ”Кажется невероятным. Поскольку мы не знаем названия дома призрения [родственники не хотят это обнародовать, поскольку боятся предвзятого отношения], нет возможности попросить разъяснений”.

”Обезвоживание могло быть вызвано отказом со стороны пожилого человека принимать воду, что случается часто, хотя могло быть вызвано и тем, что мало предлагают”, — добавили они.

Что касается ухудшения качества еды, Ваксман и Коппель сказали, что сейчас невозможно предлагать менее качественную еду, поскольку меню и рацион были утверждены задолго до чрезвычайного положения и проверены представителем Департамента здоровья.

Еще одна проблема — как проститься с умирающим человеком. ”Рождение и смерть — это самая эмоциональная и неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому, например, мы в своем доме призрения договорились, что в случае необходимости проститься, при использованием всех мер защиты и рекомендаций Департамента здоровья, мы разрешим это сделать, если родственники здоровы и не имели контактов с больными коронавирусом”, — сказала Ваксман, которая одновременно является членом правления дома по уходу Benita Kodu.

Что касается стоимости услуги, то это действительно большая проблема для многих. ”С января стоимость выросла на 120 евро. Если до этого человек платил 770 евро, то теперь 890 евро в месяц. Плюс лекарства и подгузники, так что к этой сумме можно смело прибавлять еще несколько сотен евро. Базовая стоимость домов по уходу должны быть меньше”, — уверена депутат Хелмен Кютт.

По словам Ваксман и Коппель, за ростом цен стоит необходимость увеличить зарплаты работников по уходу хотя бы на уровень 60-70% от средней по Эстонии.

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