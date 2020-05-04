"Не знаю, какая картина будет меня ждать". Родственники обеспокоены тем, что происходит в домах по уходу во время ЧП

Во время чрезвычайного положения в больницу поступила постоялица одного из домов призрения. У женщины диагностировали инфекцию, причиной которой могла стать недостаточная гигиена. По словам близких, еще до чрезвычайного положения они замечали, что в учреждении женщине недостаточно помогали в ее повседневных делах. Теперь же возможности следить за происходящим нет вовсе. Кроме инфекции, в больнице у женщины выявили и обезвоживание, поэтому родственники предполагают, что помощь при приеме пищи и воды ей также оказывалась недостаточная.

”Мама говорит, что еда стала хуже. На сто процентов я не могу в это верить, поскольку у нее наблюдаются проблемы с памятью, но с другой стороны проверить это сейчас я тоже не могу”, — рассказала женщина, мать которой находится сейчас в дорогостоящем доме по уходу.

”Маме сказали, что денег нет. Но ведь цены в домах призрения поднялись”, — недоумевает она.

Поскольку пожилая женщина пользоваться мобильным телефоном не может, в ее комнате установили стационарный. ”В какое-то время она перестала подходить даже к нему, и тогда я, конечно, устроила скандал”, — рассказывает дочь. По ее словам, она очень боится того дня, когда снова сможет прийти навестить маму. ”Я не знаю, какая картина будет меня ждать. Подстригали ли ей ногти и волосы? Обычно это делала я. Убирали ли комнату?”. Женщина говорит, что проблемы бывали и ранее, а сейчас, когда контроля со стороны родственников совсем нет, даже страшно подумать, что там происходит.

Еще одна женщина, с которой пообщалось издание, говорит, что с ее мамой все в порядке. ”Она держится бодро. Мы каждый день разговариваем по телефону. Я слышу по ее голосу и знаю, что происходит. Так что о своей маме я не беспокоюсь. Но если у нее была бы деменция или она была бы полностью лежачей, то тогда, скорее всего, беспокоилась бы”, — сказала она.

Руководитель сферы попечения кризисного штаба Департамента здоровья Трийн Рааг признала, что отдельные жалобы соответствующего содержания во время чрезвычайного положения поступали как в Министерство социальных дел, так и Департамент социального страхования (SKA). ” SKA сразу же связывался с учреждениями попечения, один акт я видела лично. Из-за коронавируса работники службы по надзору не могут прийти на место, ведь постояльцев попечительского дома нужно ограждать от вируса. В некоторых случаях надзор осуществлялся по телефону и видео, посредством изучения различных материалов”, — пояснила Рааг.