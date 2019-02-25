Не знаете, чем занять ребенка? Во время школьных каникул в Таллинне пройдет множество мероприятий

Начались школьные каникулы, на это время в городских музеях, молодежных центрах, школах по интересам и спортивных клубах запланированы мероприятия, подготовленные специально для школьников. Мероприятия продлятся до 3 марта, сообщает Таллинский департамент по делам молодежи и спорта.
Библиотеки приглашают всех заинтересованных в кружки для малышей, на уроки рукоделия, вечера настольных игр, а также предлагают поучаствовать в викторинах, языковых курсах и т.д. Полная программа на странице https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/tule-kohale/ .
Занятия пройдут и в городских музеях. Таллинская телебашня и Эстонский исторический музей организуют ночной лагерь ”День в кино, ночь в башне”. Многочисленные спортивные мероприятия и полная программа занятий доступны на странице Таллинской молодежной информации и на www.tallinn.ee/koolivaheaeg.