Не знаете, чем занять ребенка? Во время школьных каникул в Таллинне пройдет множество мероприятий

Молодежные центры проведут мастер-классы, беседы, организуют городские лагеря. С полной программой можно ознакомиться на странице Таллинских молодежных центров.

Библиотеки приглашают всех заинтересованных в кружки для малышей, на уроки рукоделия, вечера настольных игр, а также предлагают поучаствовать в викторинах, языковых курсах и т.д. Полная программа на странице https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/tule-kohale/ .

Занятия пройдут и в городских музеях. Таллинская телебашня и Эстонский исторический музей организуют ночной лагерь ”День в кино, ночь в башне”. Многочисленные спортивные мероприятия и полная программа занятий доступны на странице Таллинской молодежной информации и на www.tallinn.ee/koolivaheaeg.