Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время

По плану, переход на зимнее и летнее время в ЕС должен прекратиться через несколько лет, но, как мы писали недавно, не все оказалось так просто.

Весной Европарламент решил отказаться от ежегодного перевода стрелок часов в Европе. Теперь же выясняется, что страны-участницы не могут прийти к соглашению и сроки вступления решения в силу могут отодвинуться.

Перевод часов в последний раз должен состояться в ЕС в 2021 году. Решение о том, остаться на летнем или зимнем времени, должны принять сами страны-участницы ЕС к апрелю 2020 года. Было бы разумно, если бы соседствующие друг с другом государства остались бы при одинаковом времени, но достигнуть такой договоренности нелегко. В нелегком положении оказывается и Эстония, поскольку Латвия предпочитает остаться на летнем времени, а Финляндия — на зимнем.

Для того, чтобы решение парламента вступило в силу, необходимо согласование с Советом Европы, представляющим правительства стран-участниц.