Не забыли перевести часы? Эстония перешла на зимнее время

В ночь на воскресенье Эстония перешла на зимнее время. Это означает, что часы нужно было перевести на час назад.
По плану, переход на зимнее и летнее время в ЕС должен прекратиться через несколько лет, но, как мы писали недавно, не все оказалось так просто.
Весной Европарламент решил отказаться от ежегодного перевода стрелок часов в Европе. Теперь же выясняется, что страны-участницы не могут прийти к соглашению и сроки вступления решения в силу могут отодвинуться.
Перевод часов в последний раз должен состояться в ЕС в 2021 году. Решение о том, остаться на летнем или зимнем времени, должны принять сами страны-участницы ЕС к апрелю 2020 года. Было бы разумно, если бы соседствующие друг с другом государства остались бы при одинаковом времени, но достигнуть такой договоренности нелегко. В нелегком положении оказывается и Эстония, поскольку Латвия предпочитает остаться на летнем времени, а Финляндия — на зимнем.
Для того, чтобы решение парламента вступило в силу, необходимо согласование с Советом Европы, представляющим правительства стран-участниц.
Вчера пресс-служба Совета Европы сообщила национальному вещанию Болгарии, что переговоры между главами государств застопорились.
В пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии сказали Eesti Päevaleht, что страна-председатель ЕС Финляндия не поднимала тему и никакой новой информации нет. При этом кое-то и вовсе начинает сомневаться в разумности всего законопроекта. Таким образом, сейчас нет стопроцентной уверенности в том, что в 2021 году перевод стрелок будет прекращен.
Если же настоящий план все-таки будет внедрен, то страны, которые решат остаться в летнем времени, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье марта 2021 года, а страны, которые предпочтут зимнее время, последний раз переведут стрелки в последнее воскресенье октября того же года.
В прошлом году министерство экономики провело опрос, в результате которого большинство высказавшихся государственных учреждений, зонтичных организаций и предприятий склоняется к летнему времени. Зимнее время поддержало лишь Министерство образования и науки.
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