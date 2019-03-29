Не забудьте! В ночь на воскресенье Эстония переходит на летнее время

Уважаемые читатели, напоминаем, что в ночь на 31 марта Эстония переходит на летнее время. Стрелки часов следует перевести на час вперед.
При этом, как мы уже писали ранее со ссылкой на ТАСС, во вторник Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Как отмечает агентство DPA, страны — члены Евросоюза должны определиться с тем, чтобы остаться на зимнем или летнем времени. Те страны, которые предпочтут первый вариант, переведут часы в последний раз в октябре 2021 года, летний — в марте 2021 года, сообщает ТАСС.
В августе 2018 года Еврокомиссия опубликовала предварительные данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время, согласно которым порядка 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. Голосование проводилось с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие 4,6 млн человек.
Перевод стрелок часов в странах — членах евросообщества был предписан специальной директивой ЕС. В соответствии с ней они дважды — в марте и октябре — переводили часы с 2003 года.