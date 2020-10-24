Не забудьте перевести часы! Предстоящей ночью Эстония переходит на зимнее время

На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза в целях слаженного функционирования внутреннего рынка ЕС.

В Евросоюзе планируют прекратить перевод часов, однако с какого момента, пока не решено. Сначала речь шла о 2019 годе, потом заговорили о 2021-м — так у стран-членов будет больше времени, чтобы скоординировать часовые пояса с ближайшими странами.

При этом план отказаться от перевода стрелок часов во всем Европейском союзе так и не был реализован, поэтому 28 марта 2021 года придется перейти на летнее время, передает RusERR.

Пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Лаура Лаастер сказала ERR, что никаких четких и фиксирующих решений пока не было принято: "План отказаться от перевода стрелок так больше и не обсуждался. Сейчас есть более важные темы, например, коронакризис".

Эстония свою позицию уже высказала в 2018 году, когда председательствовала в ЕС: она посчитала целесообразным отменить сезонный перевод часов в Евросоюзе, соседние страны также высказались за отмену перевода стрелок.

"Вопрос в том, какое время мы выберем. Финны хотят зимнее время, эстонцы и латвийцы — летнее. Здесь есть что обсудить", — сказала Лаастер.

По первоначальному плану, переводить стрелки должны были перестать в 2021 году, но в марте точно еще придется перейти на летнее время: "Последние четыре страны, которые председательствовали в ЕС, этой темы не касались. Возможно, следующие председатели поднимут эту тему".

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