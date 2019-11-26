Не забудьте! Использование зимней резины является обязательным уже с этих выходных

"Хотя этой осенью погода не была переменчивой, зима наступит в любом случае. Сейчас последний срок поменять резину на своем автомобиле, чтобы быть готовым к зимним погодным условиям. ДТП можно предупредить, если мы умеем предвидеть опасности и своевременно реагировать на них. В сложных погодных условиях надежные покрышки и правильный выбор скорости являются одними из самых важных факторов", — сказала ведущий чиновник по охране правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Лойго не советует использовать покрышки, возраст которых превышает 8-10 лет, так как покрышка со временем теряет свои функции и с какого-то времени использовать старую резину уже небезопасно.

Надо и подумать о том, что для безопасного вождения одной замены резины недостаточно.

"Только зимняя резина автомобиль на дороге не удержит, это делает все-таки водитель. С приходом зимы самое важное — изменить свой стиль вождения и быть готовым к тому, что дороги будут скользкими. Следует воздержаться от резких маневров, сохранять дистанцию между автомобилями и уменьшить скорость, если дорога скользкая", — сказал эксперт по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване.