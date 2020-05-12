Не выходя из дома! Смотрите, какие мероприятия по случаю Дня Таллинна состоятся в среду

В ходе видеопутешествия можно будет открыть массу нового в городской среде - специалисты покажут то, что обычно оставалось незамеченным. Все желающие смогут посетить Кадриорг, парк Хирве и остров Аэгна. Экспозиция Таллиннского ботанического сада и обитатели Таллиннского зоопарка предлагают хорошую возможность для ознакомления с флорой и фауной разных материков.

День начнется в 10 утра. Через страницу Tallinna linnakeskkond в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/events/2675306059382620/) все желающие смогут перенестись в Японский сад, расположенный в парке Кадриорг – там экскурсию проведет директор парка Айн Ярве. В ходе видеотура, который начнется в 11 часов на странице Таллиннского ботанического сада в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/TallinnaBotaanikaaed/) интересующимся расскажут, как создать цветочный луг и посоветуют, с каких цветущих летом растений лучше получить семена

В полдень для виртуальных посетителей откроется Таллиннский зоопарк (https://www.facebook.com/tallinnzoo/). В ходе видеотура можно навестить амурского леопарда Дарлу. Представители этого вида кошачьих, к сожалению, стали редким гостем в дикой природе. В 13 часов стоит присоединиться к трансляции из парка Хирве (https://www.facebook.com/events/1257466821251423/), где виртуальную прогулку проведет главный дендролог Таллиннского ботанического сада Олев Абнер. Финальный аккорд насыщенного дня прозвучит вдали от материка. В 14 часов начнется видеотур по острову Аэгна (https://www.facebook.com/events/933213737138339/), в ходе которого расскажут о секретах валунов, плотно усыпавших остров.

Обширная программа празднования Дня Таллинна в этом году растянулась на три дня, во всех мероприятиях можно принять участие посредством электронных каналов. В четверг, 14 мая, мероприятия сосредоточатся вокруг культуры. В программе э-Дня Таллинна, который состоится в пятницу, 15 мая, много увлекательных событий. К примеру, состоится Фотоохота, а также пройдет традиционный э-диктант. В этот раз текст диктанта прочтет известный актер Мярт Аванди.