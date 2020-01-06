Не выбрасывайте елку куда попало! В столице сбор организован во всех районах (смотрите список)

В Хааберсти с 6 по 31 января открыты 5 временных пункта по сбору елок:

1. На парковке пляжа Какумяэ

2. Площадка Ыйсмяэ теэ, 100

3. Площадка Ярвеотса, 15а (Участок между Ярвеотса теэ 15 и Палдиски мтн 225)

5. Площадка Мустйыэ, 40

6. Участок между Астангу, 72 и спортивной площадкой





В Мустамяэ елки можно до 13 января отнести на пункты, расположенные по адресу:

1. Акадеэмиа, 30а (зеленая зона рядом с автопарковкой)

2. в зеленой зоне за "Кая"

3. ул. Кийли, 16 (рядом с парковкой перед магазином Maxima)

4. зеленая зона между Мустамяэ теэ, 187 (детский сад) и Вильде теэ, 79.

5. участок между Вильде теэ 92 и 96.

6. зеленая зона между Таммсааре теэ, 99 и магазином Grossi.

7. зеленая зона между Таммсааре теэ, 74 и парком.

8. участок между Сютисте теэ 24 и 28 (торговый центр Liivaku)

9. площадка по Сютисте теэ, 39

10. парковка за Вильде теэ, 101 ("Сольнок")

11. во дворе Ретке теэ 26 и 28.





В Нымме площадки организованы (сбор до 19 января) рядом :

1. у мусорных контейнеров на парковке за Ныммеским рынком

2. Пихлака, 12 (рядом с мусорными контейнерами Ныммеского социального дома)

3. Вабадузе пст, 207

4. ул. Трумми, 28b

5. ул. Валдеку, 158

6. ул. Ууэристи,10 (рядом с баскетбольной площадкой)

7. ул. Илмарисе, 42

8. ул. Вийси, 29





В Пирита

К развалинам Пиритаского монастыря (место складирования обозначено на месте) елки можно приносить вплоть до 18.00 23 февраля. 25 февраля они будут торжественно сожжены.

С 10 по 16 января старые елки можно оставить на пунктах сбора по адресу: Выса теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли теэ/Теэлехе, а также Пяхкли, 2.