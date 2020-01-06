06.01.2020, 18:38

Не выбрасывайте елку куда попало! В столице сбор организован во всех районах (смотрите список)


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Не выбрасывайте елку куда попало! В столице сбор организован во всех районах (смотрите список)
Sven Arbet

В Таллинне во всех районах города организован сбор старых елок. Перед тем, как отнести елку на место сбора, нужно снять с нее все украшения, напоминают таллиннские власти.

Пункты приема елок в Ласнамяэ (работают до 19 января) находятся:

1. Угол улиц Маяка и Ласнамяэ
2. Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а
3. Площадка у здания по адресу Выру, 16
4. Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)
5. Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери
6. Площадка перед ул. Ляэнемеэре теэ, 8
7. Площадка возле ул. Ляэнемеэре теэ, 19
8. Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34
9. Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9
10. Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8
11. Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima
12. Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)

Пункты сбора елок в Кристийне расположены (сбор с 3 января в течение 2 недель):

1. участок по ул.Кулднока, 12а

2. ул.Сыстра, 1а

3. ул.Кирси, 3а

4. 18b ул.Винди, 18b

5. ул.Котка, 14а

6. ул.Сеэби, 24

7. асфальтированная площадка по ул.Мустйыэ, 40 (совместно с районом Хааберсти)

Контейнеры для сбора старых рождественских елок в Кесклинне расположены (с 7 по 26 января):

1. Ахтри 12;

2. Иманта 6;

3. Под виадуком Пярнуского шоссе

4. На парковке стадиона Калев, напротив кафе Весивярава;

5. Напротив здания Уус 37;

6. На парковке на углу Тоомпуйестеэ и Висмари.


В Пыхья-Таллинне установлено пять контейнеров для утилизации елок:
у входа в Коплиский кладбищенский парк со стороны ул. Копли, возле центра культуры ”Сальме”, возле остановки ”Эрика” на ул. Теэстузе и возле магазина ”Сельвер” на ул. Сыле (два контейнера). Кампания по сбору елок завершится 23 января.

В Хааберсти с 6 по 31 января открыты 5 временных пункта по сбору елок:
1. На парковке пляжа Какумяэ
2. Площадка Ыйсмяэ теэ, 100
3. Площадка Ярвеотса, 15а (Участок между Ярвеотса теэ 15 и Палдиски мтн 225)
5. Площадка Мустйыэ, 40
6. Участок между Астангу, 72 и спортивной площадкой

В Мустамяэ елки можно до 13 января отнести на пункты, расположенные по адресу:

1. Акадеэмиа, 30а (зеленая зона рядом с автопарковкой)
2. в зеленой зоне за "Кая"
3. ул. Кийли, 16 (рядом с парковкой перед магазином Maxima)
4. зеленая зона между Мустамяэ теэ, 187 (детский сад) и Вильде теэ, 79.
5. участок между Вильде теэ 92 и 96.
6. зеленая зона между Таммсааре теэ, 99 и магазином Grossi.
7. зеленая зона между Таммсааре теэ, 74 и парком.
8. участок между Сютисте теэ 24 и 28 (торговый центр Liivaku)
9. площадка по Сютисте теэ, 39
10. парковка за Вильде теэ, 101 ("Сольнок")
11. во дворе Ретке теэ 26 и 28.


В Нымме площадки организованы (сбор до 19 января) рядом :

1. у мусорных контейнеров на парковке за Ныммеским рынком
2. Пихлака, 12 (рядом с мусорными контейнерами Ныммеского социального дома)
3. Вабадузе пст, 207
4. ул. Трумми, 28b
5. ул. Валдеку, 158
6. ул. Ууэристи,10 (рядом с баскетбольной площадкой)
7. ул. Илмарисе, 42
8. ул. Вийси, 29


В Пирита

К развалинам Пиритаского монастыря (место складирования обозначено на месте) елки можно приносить вплоть до 18.00 23 февраля. 25 февраля они будут торжественно сожжены.
С 10 по 16 января старые елки можно оставить на пунктах сбора по адресу: Выса теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли теэ/Теэлехе, а также Пяхкли, 2.

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