Не выбрасывайте елку куда попало! В столице сбор организован во всех районах (смотрите список)

В Хааберсти с 6 по 31 января открыты 5 временных пункта по сбору елок:
1. На парковке пляжа Какумяэ
2. Площадка Ыйсмяэ теэ, 100
3. Площадка Ярвеотса, 15а (Участок между Ярвеотса теэ 15 и Палдиски мтн 225)
5. Площадка Мустйыэ, 40
6. Участок между Астангу, 72 и спортивной площадкой
В Мустамяэ елки можно до 13 января отнести на пункты, расположенные по адресу:
1. Акадеэмиа, 30а (зеленая зона рядом с автопарковкой)
2. в зеленой зоне за "Кая"
3. ул. Кийли, 16 (рядом с парковкой перед магазином Maxima)
4. зеленая зона между Мустамяэ теэ, 187 (детский сад) и Вильде теэ, 79.
5. участок между Вильде теэ 92 и 96.
6. зеленая зона между Таммсааре теэ, 99 и магазином Grossi.
7. зеленая зона между Таммсааре теэ, 74 и парком.
8. участок между Сютисте теэ 24 и 28 (торговый центр Liivaku)
9. площадка по Сютисте теэ, 39
10. парковка за Вильде теэ, 101 ("Сольнок")
11. во дворе Ретке теэ 26 и 28.
В Нымме площадки организованы (сбор до 19 января) рядом :
1. у мусорных контейнеров на парковке за Ныммеским рынком
2. Пихлака, 12 (рядом с мусорными контейнерами Ныммеского социального дома)
3. Вабадузе пст, 207
4. ул. Трумми, 28b
5. ул. Валдеку, 158
6. ул. Ууэристи,10 (рядом с баскетбольной площадкой)
7. ул. Илмарисе, 42
8. ул. Вийси, 29
В Пирита
К развалинам Пиритаского монастыря (место складирования обозначено на месте) елки можно приносить вплоть до 18.00 23 февраля. 25 февраля они будут торжественно сожжены.
С 10 по 16 января старые елки можно оставить на пунктах сбора по адресу: Выса теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли теэ/Теэлехе, а также Пяхкли, 2.
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