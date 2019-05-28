Не все потеряно? Президент Кальюлайд проведет с лидерами партий, ректорами и учеными совещание по финансированию науки

”Печально видеть, как за несколько месяцев оказалась забытой достигнутая и подписанная руководителями партий договоренность”, — сказала Кальюлайд, имея в виду декабрьское соглашение о повышении расходов на науку до 1 процента ВВП.

Глава государства добавила, что Эстонская консервативная народная партия тогда к договору не присоединилась, но только по той причине, что посчитало увеличение финансирования до 1% ВВП недостаточным.

”Чего стоит слово политика? А подпись? Я разделяю разочарование наших предпринимателей, научной и университетской общественности”, — сказала Кальюлайд и предположила, что этому даст свою оценку избиратель.

По ее мнению, это не вопрос не только отношений избирателя и политиков. ”Это вопрос более умных рабочих мест, более высоких зарплат”.

„Если у ученых пропадает надежда, работая в Эстонии, послужить обществу, то они уезжают”, — сказала президент, перечислив возможные печальные последствия: исчезновение перспективных научных проектов, потеря качественного высшего образования.

Президент приглашает в ближайшее время лидеров парламентских фракций, представителей Академии наук, работодателей и ректоров вновь обсудить тему финансирования науки.