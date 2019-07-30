30.07.2019, 19:50

"Не все бегут от бедности и безысходности": Вира Конык рассказала, почему украинцы приезжают в Эстонию


Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор
EST
Varnja Piirivalvekordon
Varnja PiirivalvekordonFoto: Andres Putting

Департамент полиции и погранохраны отметил: за первые шесть месяцев этого года всего было зарегистрировано 519 попыток незаконного въезда в Эстонию. В 306 случаях речь шла о гражданах Украины, в 42 — России, 39 — Молдавии и 29 — Белоруссии.

Эту новость RusDelfi попросил прокомментировать председателя конгресса украинцев Эстонии Виру Конык.

"Приезжают люди разные. По последним данным, за два года приехало до 20 000 граждан Украины. Поэтому 306 попыток незаконного проникновения в Эстонию — это немного, около 1,5%. Среди моих знакомых очень много тех, кто приехал из Украины, они все тут на законных основания, законопослушные.

Люди бывают разные, многие приезжают из деревень, из разных слоев общества. Я сама встречалась с такими: ”А, давай попробуем!” Некоторым лень искать информацию, разбираться в законах, оформлять документы.

К нам тоже обращаются и спрашивают о возможностях работы и пребывания в Эстонии. Мы перенаправляем их в соответствующие органы. Скидываем ссылки, контакты полиции и МВД. Стараемся помогать. Был случай, что мы помогли выиграть трудовой спор в суде. Работодателя обязали выплатить задолженности по зарплате.

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У нас все на волонтерских условия. Хотелось бы, конечно, сделать это все более системным. Возобновить консультационный центр, который работал в начале 2000-х. Мы обращались в МВД, но мы еще не готовы участвовать в больших проектах, чтобы реализовать свои идеи.

В социальных сетях есть группа ”Украинцы в Эстонии”. Там люди общаются друг с другом, дают советы.

Если говорить в целом, то миграция есть во всем мире. Это этап глобализации. Люди ездят, пробуют. Почему именно сейчас наплыв украинцев? Так как уже два года действует безвизовый режим.

Вчера летела в самолете, со мной рядом сидела 21-летняя девушка из Харькова. Спрашивала меня, как поступить — переезжать в Эстонию или нет. Она была тут у друзей, ей все понравилось, люди, культура. Я спрашиваю: а почему ты хочешь переехать? Она говорит, что у нее все хорошо, есть работа, даже своя фирма, неплохая зарплата, просто хочет сменить обстановку и попробовать что-то новое.

У меня много знакомых переезжают в Эстонию. В большинстве это ИТ-специалисты, много инженеров, медицинских работников, строители тоже есть, конечно, но не только они. Не все бегут от бедности и безысходности. Переезд — это нормальный процесс, особенно для молодежи. Да, в Украине не самая лучшая экономическая обстановка, люди хотят зарабатывать. Но ничего уж такого критического в Украине нет. Недавно была и видела очень красивые новые дома, объявления о работе.

Я не защищаю тех, кто нарушает закон. Я противник нелегальной миграции. Если есть закон, его нужно исполнять".

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