"Не все бегут от бедности и безысходности": Вира Конык рассказала, почему украинцы приезжают в Эстонию

"Приезжают люди разные. По последним данным, за два года приехало до 20 000 граждан Украины. Поэтому 306 попыток незаконного проникновения в Эстонию — это немного, около 1,5%. Среди моих знакомых очень много тех, кто приехал из Украины, они все тут на законных основания, законопослушные.

Люди бывают разные, многие приезжают из деревень, из разных слоев общества. Я сама встречалась с такими: ”А, давай попробуем!” Некоторым лень искать информацию, разбираться в законах, оформлять документы.

К нам тоже обращаются и спрашивают о возможностях работы и пребывания в Эстонии. Мы перенаправляем их в соответствующие органы. Скидываем ссылки, контакты полиции и МВД. Стараемся помогать. Был случай, что мы помогли выиграть трудовой спор в суде. Работодателя обязали выплатить задолженности по зарплате.

У нас все на волонтерских условия. Хотелось бы, конечно, сделать это все более системным. Возобновить консультационный центр, который работал в начале 2000-х. Мы обращались в МВД, но мы еще не готовы участвовать в больших проектах, чтобы реализовать свои идеи.

В социальных сетях есть группа ”Украинцы в Эстонии”. Там люди общаются друг с другом, дают советы.

Если говорить в целом, то миграция есть во всем мире. Это этап глобализации. Люди ездят, пробуют. Почему именно сейчас наплыв украинцев? Так как уже два года действует безвизовый режим.