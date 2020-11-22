Не владеющие эстонским языком таксисты оказываются за рулем благодаря Маарду и Ида-Вирумаа

17 августа Мупо отказалось выдать Абдельрахману послужную карту таксиста,поскольку он не владел эстонским языком. Но уже 2 сентября мужчина получил нужный документ в городской управе Вильянди.

10 августа МуПо отказала Амирхоссейну. Его знания эстонского тоже были крайне скудны. Кроме того, у мужчины было иранское водительское удостоверение, которое в Эстонии недействительно. Тем не менее, 27 августа мэрия Нарвы признала мужчину годным для работы в таксоизвозе.

В этом году как минимум 13 водителей, ”забракованных” МуПо в связи с незнанием эстонского языка, позже получили необходимое разрешение у других местных самоуправлений. Возглавляет рейтинг Маарду (семь таксистов), за ним следуют Йыхви и Нарва (по два в каждом городе), и далее Вильянди и Виймси (по одному).

Действующий с 2016 года закон об общественном транспорте не требует от лица, желающего стать водителем такси, владения эстонским или каким-то другим языком. В то же время закон о языке устанавливает в отношении обслуживающего персонала требование о владении государственным языком.

В МуПо сказали изданию, что, несмотря на прилагаемые ими усилия, огромное количество таксистов не говорят на эстонском языке. На их знание эстонского языка обращается внимание только тогда, когда клиент подает жалобу в языковую инспекцию.

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