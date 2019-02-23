23.02.2019, 13:55

Не уточнили свое место жительства? Значит вас не занесли в списки избирателей

что делать?
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Eelvalimine Solarise keskuses
Eelvalimine Solarise keskusesFoto: Tiit Blaat

На выборах в Рийгикогу право голоса имеют граждане Эстонской Республики, занесенные в списки избирателей. Список составлялся по состоянию на 1 февраля по избирательным участкам, исходя из адреса места жительства, указанного в Регистре населения.

Вследствие изменений, внесенных в Закон о регистре населения с 1 января нынешнего года были погашены данные о месте жительства примерно 14 тысяч таллинцев, в том числе почти 7 тысяч обладающих правом голоса. Имеющие право голоса лица, которые не уточнили место своего жительства до 1 февраля, в списки избирателей занесены не были. А это означает, что они не получат избирательных бюллетеней и не смогут принять участия в электронном голосовании, сообщает Раэпресс

Председатель Таллинской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп подчеркнул, что никто из граждан Эстонской Республики права голоса не лишен, но для реализации этого права он должен сначала известить Регистр населения о месте своего жительства. Это можно сделать и сейчас, когда выборы уже начались.

Со связанной с выборами персональной информацией можно ознакомиться на сайте: https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Регистрация места жительства в Таллинне:

  • Хааберстиская районная управа– ул. Эхитаяте, 109а, Haabersti.elukoht@tallinnlv.ee, 640 4815, 640 4816
  • Кесклиннаская районная управа– Пярнуское шоссе, 9, Kesklinn.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7855, 517 6010, 645 7850, 645 7854
  • Kристийнеская районная управа– ул. Тулика,33b, Kristiine.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7127, 645 7128
  • Ласнамяэская районная управа -– ул. Палласти, 54, Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee, 6457 740, 645 7732
  • Mустамяэская районная управа– ул. А.Х.Таммсааре, 135, Mustamae.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7512, 645 7515
  • Ныммеская районная управа– ул. Валдеку,13, Nomme.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7318, 645 7313
  • Пиритаская районная управа — ул. Клоостри,6, Pirita.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7641
  • Пыхья-Таллинская районная управа — ул. Нийне,2, Pohja.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7057, 645 7055
  • Бюро обслуживания Таллинской городской канцелярии­ — пл. Вапбадузе,7, teenindus@tallinnlv.ee, 640 4457
  • Таллинский департамент ЗАГС– ул. Роозикранци,12, psa.elukoht@tallinnlv.ee, 645 7481

День выборов в Рийгикогу — 3 марта 2019 г.

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