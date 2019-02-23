Не уточнили свое место жительства? Значит вас не занесли в списки избирателей

Вследствие изменений, внесенных в Закон о регистре населения с 1 января нынешнего года были погашены данные о месте жительства примерно 14 тысяч таллинцев, в том числе почти 7 тысяч обладающих правом голоса. Имеющие право голоса лица, которые не уточнили место своего жительства до 1 февраля, в списки избирателей занесены не были. А это означает, что они не получат избирательных бюллетеней и не смогут принять участия в электронном голосовании, сообщает Раэпресс

Председатель Таллинской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп подчеркнул, что никто из граждан Эстонской Республики права голоса не лишен, но для реализации этого права он должен сначала известить Регистр населения о месте своего жительства. Это можно сделать и сейчас, когда выборы уже начались.

Со связанной с выборами персональной информацией можно ознакомиться на сайте: https://valimised.rahvastikuregister.ee/.