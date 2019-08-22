Не успели записаться на курсы? Приходите в Дом эстонского языка!

— Популярность курсов обусловлена их доступностью, они бесплатные, — говорит Алена. — Также считаю, что курсы — наиболее понятная и привычная форма обучения. Но есть и другие!

— Уровень преподавания в языковых фирмах и Доме эстонского языка высокий, — считает директор. — Добавлю, что эффективность курса в каждом конкретном случае отличается, мотивация играет огромную роль. Если вы не успели записаться на курсы, то не расстраивайтесь, а приходите в Дом эстонского языка на инфодень 27 августа в 17:30 или 30августа в 9:00, предварительно зарегистрировавшись по телефону 800 9999 или по электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

Сегодня, 22 августа, состоялась запись на бесплатные курсы эстонского языка. Группы на самые популярные ступени изучения A2 и B1 были заполнены за считанные минуты.