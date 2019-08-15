Не упустите возможность! Начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1, B2 и C1. ”Исходя из многолетней практики и учитывая актуальные потребности, мы предлагаем, прежде всего, курсы разговорного эстонского на уровне B1 и B2”, — пояснила Яна Тонди, руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции.

В этом году откроются, в общей сложности, 1104 учебных места на 69 курсах в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в районе Ахтме. ”Каждый заинтересованный в изучении эстонского языка может выбрать подходящие для него курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. Подробная информация опубликована на сайте Фонда”, — добавила Тонди.