Не упустите возможность! Начинается регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

34 курса будут открыты в Таллинне, 16 курсов в Нарве, шесть курсов в Йыхви, пять курсов в Ахтме, три курса в Силламяэ, два курса в Кохтла-Ярве, два курса в Тарту и один курс в Пярну. ”Регистрация на курсы эстонского языка начнется по данной ССЫЛКЕ в четверг, 22 августа, в 10 часов утра. Чтобы регистрация была успешной, рекомендуем подготовиться к ней заранее. Соответствующие рекомендации приведены по уже упомянутому адресу”, — подчеркнула руководитель сферы языкового обучения Фонда.
На дополнительные вопросы ответят консультанты Фонда интеграции, с которыми можно связаться, позвонив по бесплатному номеру 800 9999 или отправив письмо на адрес info@integratsiooniinfo.ee. ”Наши консультанты также помогут найти другие формы изучения эстонского языка. Например, работающие в Таллинне, Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ дома эстонского языка, а также наши партнеры в других регионах Эстонии предлагают такие возможности как языковые кафе, тандемное обучение, клубы культуры ”, — пояснила Тонди.
Немецкие СМИ назвали пять самых красивых русских имен для детей
В Якутске дети из бедных семей будут ездить в автобусах бесплатно
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
Семь игроков НБА, приехавших в Россию этим летом