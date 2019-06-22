Не упустите свой шанс! Для съемок фильма Нолана ищут дополнительную массовку на следующую неделю

Allfilm ищет желающих сняться в массовке на 27 июня, а также в следующие выходные 29-30 июня.

Подать заявку на участие могут и те, кто до этого не участвовал в съемках. Для участие в съемках 27 числа надо заполнить эту анкету, а для участия в съемках на выходных — вторую анкету.

Съемки пройдут в центре Таллинна, часть на Пярнуском шоссе, улицах Татари и Уус-Татари. В период 26-28 июня Татари и Уус Татари будут частично перекрыты, парковка там запрещена.

Стоит учитывать, что съемки начинаются рано утром и длятся целый день. Плата за один съемочный день составляет 50-79 евро нетто (в зависимости от роли).