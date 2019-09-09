09.09.2019, 11:30

Не упустите шанс! Театральная студия Елены Скульской проводит дополнительный набор среди молодежи


rus.delfi.ee
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Lunch Janaga, märts 2019
Lunch Janaga, märts 2019Foto: Vladislava Snurnikova

”Поэтическое содружество” — единственная студия, где молодых людей бесплатно знакомят с мировой культурой, прививают любовь к поэзии и театру; здесь постигают основы стихосложения, исполняют поэтические композиции на трех языках — русском, эстонском и английском, развивают ораторские способности и вокальные данные, учат свободно двигаться и чувствовать себя на сцене.

В минувшем сезоне спектакль ”Поэтического содружества” по трагедиям Шекспира ”Ромео и Джульетта Макбет” был участником двух Международных фестивалей — HeadRead и ”Дни Довлатова в Таллинне”, постановка включала оригинальную оперу. Студенты были полноправными соавторами передачи Радио 4 ”Литературный диксиленд”, посвященной различным периодам и направлениям мировой литературы.

Выпускники студии неизменно поступают в ведущие театральные вузы Европы и России!

В нынешнем сезоне будет поставлен спектакль ”Маскарад Отелло: горе от ума”, который по традиции войдет в программы международных фестивалей. Продолжится передача ”Литературный диксиленд”.

Студия проводит дополнительный набор, приглашаются молодые люди в возрасте от 14-ти до 19-ти лет. Первое занятие — 14-го сентября в 13.00 в Доме писателей (Харью, 1). Если вы не успели зарегистрироваться, то приходите прямо на первое занятие!

Руководитель студии — Елена Скульская (skulskaja@infonet.ee)
Музыкальный руководитель — композитор Юрий Шлейфман

Студия существует при поддержке мэрии Таллинна и Союза писателей Эстонии.

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