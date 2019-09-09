Не упустите шанс! Театральная студия Елены Скульской проводит дополнительный набор среди молодежи

В минувшем сезоне спектакль ”Поэтического содружества” по трагедиям Шекспира ”Ромео и Джульетта Макбет” был участником двух Международных фестивалей — HeadRead и ”Дни Довлатова в Таллинне”, постановка включала оригинальную оперу. Студенты были полноправными соавторами передачи Радио 4 ”Литературный диксиленд”, посвященной различным периодам и направлениям мировой литературы.

Выпускники студии неизменно поступают в ведущие театральные вузы Европы и России!

В нынешнем сезоне будет поставлен спектакль ”Маскарад Отелло: горе от ума”, который по традиции войдет в программы международных фестивалей. Продолжится передача ”Литературный диксиленд”.

Студия проводит дополнительный набор, приглашаются молодые люди в возрасте от 14-ти до 19-ти лет. Первое занятие — 14-го сентября в 13.00 в Доме писателей (Харью, 1). Если вы не успели зарегистрироваться, то приходите прямо на первое занятие!