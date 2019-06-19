Не упустите шанс сняться в голливудском фильме! В Таллинне Нолану срочно требуются новые люди

Для участия в массовке необходима новая регистрация, анкету вы можете заполнить здесь.

Больше информации об обработке личных данных и правах вы найдете здесь.

В съемках могут участвовать лишь люди достигшие 18 лет и те, у кого имеется эстонский личный код, а также право легально работать в Эстонии. Перед входом на съемную площадку будут проверять ИД-карты (они будут пропуском).

К сожалению, люди с не натуральным цветом волос (пестрые волосы), татуировками, которые не спрятать, а также видными пирсингом на лице и ушах, не могут участвовать в съемках.