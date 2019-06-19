Не упустите шанс сняться в голливудском фильме! В Таллинне Нолану срочно требуются новые люди(82)
Для съемок в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана "Tenet" требуются новые люди. Это связано с изменениями в датах съемки.
Для съемок в Таллинне нового шпионского боевика режиссера Кристофера Нолана "Tenet" требуются новые люди. Это связано с изменениями в датах съемки.
Для участия в массовке необходима новая регистрация, анкету вы можете заполнить здесь.
Больше информации об обработке личных данных и правах вы найдете здесь.
В съемках могут участвовать лишь люди достигшие 18 лет и те, у кого имеется эстонский личный код, а также право легально работать в Эстонии. Перед входом на съемную площадку будут проверять ИД-карты (они будут пропуском).
К сожалению, люди с не натуральным цветом волос (пестрые волосы), татуировками, которые не спрятать, а также видными пирсингом на лице и ушах, не могут участвовать в съемках.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз