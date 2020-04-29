Не умер — значит здоров? Э-государство борется с коронавирусом при помощи таблиц в Excel и устаревших инфосистем

Отец семейства Мати (имя изменено) из Тарту почувствовал себя странно в первых числах апреля. Сначала он подумал, что это обычная весенняя аллергия, однако вскоре появилась слабость и боль в мышцах, а потом проблемы с пищеварением, температура и кашель. Жена Мати прочитала в интернете, что все это — симптомы Covid-19. Мужчина связался с семейным врачом, но, чтобы получать направление на анализ, пришлось немного завысить данные о температуре.

На следующий день после взятия пробы Мати узнал, что у него коронавирус, а через какое-то время заболели жена и дочь. Общение с семейным врачом, работниками Департамента здоровья и полиции показалось Мати странным. Например, сначала ему посоветовали идти на работу спустя 48 часов после исчезновения последних симптомов, хотя вместе с ним живет дочь, которая тоже инфицирована. Спустя какое-то время специалисты передумали и сказали, что на работу можно идти через две недели после положительного анализа. С анализа дочери к тому моменту прошло всего пять дней.

Обобщая, можно сказать, что сотрудники госаппарата не имели ни малейшего предоставления о том, что происходит в семье заболевшего. Информация, которую предоставляли семье, была противоречивая. Также у них постоянно спрашивали одни и те же данные.

Издание поговорило еще с тремя заболевшими, и у них похожий опыт: три звонка, одинаковые вопросы и информационный вакуум между ведомствами.

Что делает э-государство? Вручную заполняет таблицы в Excel и прозванивает пациентов. По несколько раз.

Почему? Потому, что система не была готова к кризису, данные не пересекаются, системы устарели, ресурсов нет.

Сейчас данные в Центр развития инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) поступают как минимум из шести разных ведомств. Решений для администрирования всего этого не было, их пришлось делать буквально на коленке.

Получается, что в Эстонии по-прежнему нет текущей информации о заболевших и выздоровевших, что существенно осложняет дискуссию о снятии ограничений.

”В более широком смысла сегодня можно сказать, что здоровыми или предположительно выздоравливающими являются все те, кто не умер”, — говорил ранее пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.