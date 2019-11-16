Не учатся и не работают: под мониторинг попали свыше 11000 молодых людей

Нельзя ожидать, что все молодые люди сразу с удовольствием примут предложенную им помощь. Изначально были опасения по поводу того, что подобная система, которая вмешивается в личную жизнь, вызовет недовольства, однако обратная связь от молодежи и некоторых родителей была позитивной, большинство из них были благодарны этой системе. Скорее наоборот воспринимается положительно то, что местное самоуправление заинтересовано в молодежи и хочет предложить им помощь. Уже сейчас есть множество молодых людей и их родителей, которые искренне благодарны предложенной им помощи, а также за то, что с ними связались. Таким образом, уже более полутора лет мы получаем от молодых людей обратную связь, что дает нам больше мотивации и уверенности в том, что система помощи неактивной молодежи действительно нужна:

Анна (17): «На работе все отлично, влилась в коллектив /…/ Спасибо! Я также хотела поблагодарить тебя за то, что ты мне помогла и многим другим тоже».

Йоэл (20): «Я считаю, что нужно рассказывать всем молодым людям уже с основной школы, что есть такая возможность и человек, которого действительно интересует, что произойдет дальше, чтобы они не бросали школу».

Кейс-менеджеры, которые ежедневно работают с системой поддержки неактивной молодежи, говорят, что все больше молодых людей или их близких сами обращаются к ним за помощью, потому что они слышали об этой системе или им ее посоветовали.

На сегодняшний день хотя бы один раз системой воспользовались 58 местных самоуправлений, 35 из которых постоянно ею пользуются (хотя бы два раза подряд). Около 575 молодых людей нуждались в помощи во время внедрения системы, некоторые из них уже получили необходимую помощь и достигли своей цели, а некоторые все еще на пути к достижению поставленных задач при поддержке специалистов. Эти 575 молодых людей получили помощь именно благодаря тому, что кейс-менеджеры сами к ним обратились, поэтому охват молодых людей во многом зависит от активности местного самоуправления.

Сейчас местные самоуправления получают списки контактов потенциальных нуждающихся в помощи молодых людей, на основании этих списков местные самоуправления связываются с ними и предлагают им помощь. Это делается уже сейчас, потому что спустя время данные устаревают и связаться с молодыми людьми будет уже труднее.