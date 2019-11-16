Не учатся и не работают: под мониторинг попали свыше 11000 молодых людей

Новый проактивный подход оказания помощи молодым людям, которые не смогли получить образование или трудоустроиться уже дал хорошие результаты – на сегодняшний день помощь приняли 575 молодых людей. Сейчас начался новый мониторинг системы поддержки неактивной молодежи, цель которого – выявить потенциально нуждающихся в помощи молодых людей и вместе с ними найти решение проблем. Советник отдела трудовой занятости Министерства социальных дел Келли Илиссон пишет о новом подходе и его результатах.
В новом мониторинге свыше 11 000 молодых людей по всей Эстонии, с которыми местные самоуправления свяжутся для того чтобы выяснить, нуждаются ли они в помощи и как именно им помочь.
Информацию по поводу молодых людей в своем регионе местные самоуправления могут запросить в департаменте социального страхования два раза в год – в марте и октябре.
Уже более полутора лет система поддержки неактивной молодежи помогает местным самоуправлениям находить в своем регионе молодых людей, которые нуждаются в помощи и помогать им. Система поддержки неактивной молодежи дала молодым людям возможность вернуться в школу или пойти на работу. Проблемы, которые испытывают молодые люди, очень разные: страх снова провалиться или попробовать что-то новое, плохие воспоминания о школе, низкая мотивация, отсутствие поддержки, неоднозначность и неизвестность относительно будущего, проблемы психического здоровья и зависимости. Помощь молодым людям, которые не учатся и не работают – одновременно «тушение пожара» и превентивная мера, поскольку молодые люди, которые возвращаются на работу или в образование сегодня с меньшей вероятностью получат какую-либо другую социальную поддержку или услугу завтра.
Местные самоуправления первыми проявляют активность
Помощь молодым людям на местном уровне необходима, потому что они находятся в невыгодном положении на рынке труда из-за недостатка опыта и/или низкого уровня образования. Система поддержки неактивной молодежи не заключается только в помощи молодым людям, потому что у молодых людей в любом случае есть возможность обратиться в местное самоуправление за помощью. Дополнительная значимость этой системы заключается в новом подходе. До появления системы поддержки неактивной молодежи не было привычным, чтобы местные самоуправления выясняли, есть ли в регионе молодые люди, которые нуждаются в помощи. Местные самоуправления всегда помогали нуждающимся в помощи людям, однако лишь тогда, когда до них доходила эта информация или нуждающийся в помощи человек напрямую к ним обращался. Вместе с системой поддержки неактивной молодежи в этом контексте происходит смена ролей, то есть местные самоуправления первыми делают шаг, таким образом проявляя заботу и интерес к молодым людям.
Возможность развития сотрудничества и выявление проблемных мест в регионе
При обращении к молодому человеку важно, чтобы муниципальный чиновник имел четкий обзор услуг и возможностей, которые можно предложить молодежи. Кроме того, в рамках системы поддержки неактивной молодежи была разработана модель кейс-менеджмента, которую ежедневно дополняли практикующие кейс-менеджеры. Тут также важно, чтобы кейс-менеджмент не использовался в работе только с молодежью. Необходимо чтобы были привлечены и партнеры из системы здравоохранения, образования и правовой системы. Таким образом можно развивать сотрудничество между разными сферами для того, чтобы помочь находящимся в невыгодном положении молодым людям. Кроме того, можно получить представление о причинах неактивности молодых людей в школе или на работе. Поэтому важно спросить: как мы можем лучше работать вместе, чтобы молодые люди были вовлечены в образование и/или активны на рынке труда? Какие услуги необходимо развивать в регионе? Может быть некоторые услуги дублируют друг друга? Каких возможностей не хватает в нашем регионе?
Отзывы и истории успеха
Нельзя ожидать, что все молодые люди сразу с удовольствием примут предложенную им помощь. Изначально были опасения по поводу того, что подобная система, которая вмешивается в личную жизнь, вызовет недовольства, однако обратная связь от молодежи и некоторых родителей была позитивной, большинство из них были благодарны этой системе. Скорее наоборот воспринимается положительно то, что местное самоуправление заинтересовано в молодежи и хочет предложить им помощь. Уже сейчас есть множество молодых людей и их родителей, которые искренне благодарны предложенной им помощи, а также за то, что с ними связались. Таким образом, уже более полутора лет мы получаем от молодых людей обратную связь, что дает нам больше мотивации и уверенности в том, что система помощи неактивной молодежи действительно нужна:
Анна (17): «На работе все отлично, влилась в коллектив /…/ Спасибо! Я также хотела поблагодарить тебя за то, что ты мне помогла и многим другим тоже».
Йоэл (20): «Я считаю, что нужно рассказывать всем молодым людям уже с основной школы, что есть такая возможность и человек, которого действительно интересует, что произойдет дальше, чтобы они не бросали школу».
Кейс-менеджеры, которые ежедневно работают с системой поддержки неактивной молодежи, говорят, что все больше молодых людей или их близких сами обращаются к ним за помощью, потому что они слышали об этой системе или им ее посоветовали.
На сегодняшний день хотя бы один раз системой воспользовались 58 местных самоуправлений, 35 из которых постоянно ею пользуются (хотя бы два раза подряд). Около 575 молодых людей нуждались в помощи во время внедрения системы, некоторые из них уже получили необходимую помощь и достигли своей цели, а некоторые все еще на пути к достижению поставленных задач при поддержке специалистов. Эти 575 молодых людей получили помощь именно благодаря тому, что кейс-менеджеры сами к ним обратились, поэтому охват молодых людей во многом зависит от активности местного самоуправления.
Сейчас местные самоуправления получают списки контактов потенциальных нуждающихся в помощи молодых людей, на основании этих списков местные самоуправления связываются с ними и предлагают им помощь. Это делается уже сейчас, потому что спустя время данные устаревают и связаться с молодыми людьми будет уже труднее.
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