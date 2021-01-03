Не только США: Март и Мартин Хельме ставят под сомнение результаты выборов в Литве и Румынии

Помимо этого имел место и сбор стран-членов ЕС в категорию "манипулируемых глубинным государством ставленников", в число которых вошли также, например, Нидерланды и Франция.

"Что происходило на выборах, например, в Литве в последний раз: такая явно прозрачная схема глубинного государства, которую там привели в действие и которую там удалось протолкнуть", - описал депутат Рийгикогу Март Хельме прошедшие в октябре выборы в Литве.

Министр финансов Мартин Хельме также вставил несколько слов: "Пробовали то же самое в Румынии: точно такая же схема, точно такая же схема". Для более точных комментариев ни один из Хельме не взял трубку.

Дополняется.