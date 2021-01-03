Не только США: Март и Мартин Хельме ставят под сомнение результаты выборов в Литве и Румынии
В сегодняшнем эфире радиопередачи "Räägime asjast" ("Поговорим о деле") разговор двоих Хельме на фоне референдума о браке и выборов в местные самоуправления снова сдвинулся в сторону сомнений в легитимности выборов в Америке, от которых с критикой выборов плавно оказались уже значительно ближе: в этот раз получили взбучку также Литва и Румыния.
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