Не только Ryanair может не пустить "серопаспортников" на рейс. Читатели рассказали, как не улетели в Катар и... Россию

”Вторая история тоже связана с Qatar Airways. Друзья летели с отпуска. Перелет был Таиланд — Россия. Также не пустили на рейс, так как у них не было российской визы. Как мы знаем, с ”серым паспортом” виза в Россию не нужна. Но откуда это знать сотрудникам катарской компании? В итоге друзьям пришлось купить билеты и улететь ”Аэрофлотом”. Через день катарские представители связались с ними, извинились и пригласили лететь следующим рейсом. Но это уже было не к чему, так как они уже летели другой компанией. Компенсации от Qatar Airways они не дождались”, — поведал вторую историю читатель RusDelfi.

Андрей добавил, что долетишь ты или нет, зависит напрямую от конкретного человека на посадке. И в итоге, это лотерея для пассажира с ”серым паспортом”. Плюс, по его словам, страховые фирмы не расценивают это как отмену рейса, то есть страховой случай.

Страховка вернет?

RusDelfi обратился в страховую фирму с вопросом — если вас не пускают на рейс с ”серым паспортом” в страну, куда не нужна виза и можно путешествовать лицам без гражданства (как Черногория, Таиланд и т.д), является ли это страховым случаем?

В страховой фирме IIZI заверили, что подобные случаи не могут быть страховыми, так как человек должен заранее узнать, можно ли в ту или иную страну ездить с ”серым паспортом”. ”Это можно сравнить с наличием визы. Если ты пришел в аэропорт, а у тебя не сделана виза в страну, куда ты летишь, это твоя ошибка. Также ты сам должен следить, чтобы твой паспорт не заканчивался раньше, чем за полгода до конца поездки”, — ответил страховой агент.

Мы связались с Flight Claims, фирмой, которая помогает авиапассажирам в получении стандартных компенсаций от авиакомпаний за доставленные неудобства в связи с отменами и задержками авиарейсов.

После прочтения текста об Антоне и его неудачном отпуске, исполнительный директор Flight Claims Мартин Миронов, ответил, что если пассажиров не пустили на борт рейса Ryanair по ошибке сотрудников авиакомпании, то, согласно постановлению ЕС 261/2004 и комментариям Европейской Комиссии к понятию "отказ в посадке на борт в понимании закона ЕС 261/2004" у пассажиров также есть право получить от Ryanair стандартную компенсацию.

"Если пассажирам потребуется помощь, то прошу их связаться с FlightClaims OÜ по электронной почте или же зарегистрировав соотвествующую заявку через анкету.

Чтобы подать жалобу на авиаперевозчика, советую всем использовать эту форму. Сейчас просто так нельзя отправить э-письмо Ryanair”, — добавил он.

В целом, Миронов советует связываться с авиакомпанией напрямую и спрашивать, не возникнут ли проблемы при путешествии в определенную страну их авиарейсом. В страховых фирмах говорят, что лишним не будет написать в посольство или консульство страны, куда вы летите. Но, как показывает история Антона и его путешествия в Черногорию, даже этого иной раз не достаточно.

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